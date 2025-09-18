3 911 98
Король Чарльз III во время встречи с Трампом призвал к поддержке Украины
Король Великобритании Чарльз ІІІ во время встречи с президентом США Дональдом Трампом упомянул о необходимости поддержки Украины.
"Поскольку тирания снова угрожает Европе, мы и наши союзники вместе поддерживаем Украину, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир", - отметил король.
Также он высоко оценил "личную преданность президента США Дональда Трампа поиску решений для некоторых самых сложных конфликтов в мире с целью обеспечения мира".
Березовець аналіз зустрічі Трамп -Король
Пропагандист Калашников: "Какая Одесса, какое Запорожье? Мы сожрали ресурсы и по грудь провалились в трясину затяжной войны".
доречі зЕрмаомародерня дуже теж вазбуділась з вовіком .
Наступне вже видання у США аж кричить про Єрамчинщину в Україні...
У них у влади колінця трясуться..На весь світ гримить "війна НАБУ проти СБУ " за врятувати МІНДІЧА ДРУЖБАНА ЗЄ
це навіть не списдуваватель німецького автомата, а однофамілець.
державна газетка друкована для плебсу з його статтею про треба зкачувати війну та повертатися До істокав Сибіру, згадати до часи міці та дружби з татаро-Монголами - ну її ту Гейропу...Живий теж той політолух- отак взяв й сам написав без дозволу ХУ чи справжніх хто там тримає зараз рашку
він кацап мелкокаліберний - майте так багато інформації як ви можете,
але майте i свою думку.
ще б він дочку кинув заради трампа..
мабуть вона стидається, що батько її в команді рудого ідіота...
толпа змирилася з рудим ідіотом...
...очікують, що розбереться якось тр з проблемами дома - злочинність, нелегали, податки, а для пересічного американця, що там за морями- океанами не нагальна тема...
...а об -а -ма та бай-дн так вже дістали середній прошарок да і інши активні страти (слої) тим, що ті хто не працює сидить на шії і жре того, хто працює, що за відсутності вибору голосували за гірше але інше і маск дуже тр допоміг, адже він кумір у технарів, айтишників, але і ті вже потилицю чухають...
і знов... на арені всі ті самі, а від демократів не чути якихось нових підходів і креативних ідей, планів щодо вирішення конкретних проблем ...окрім мантр про права /допомогу нелегально понаєхавшим да тим, хто вже в третьому/сьомому колені не працює і не збирається...а жити хоче жирно...
питання одне - скільки років чекати?
до чого кривляки і неіснуючі подруги?
як мені на цьму сайті з 2 тиждні щє нема?
мабуть в вас свої думки...
якщо повторить долю Бахмуту, то пу може погодиться на передишку.. отримає від трампоси зняття санкцій,
але ні за що не погодиться на гарантії безпеки для України і буде вимагати розброєння/скорочення ЗСУ, щоб через короткий час зжерти всю Україну.
хйло знищує росіян замінюючи на муслімів
вклав трильон доларів не хай тек мікросхеми в расії а в знищення
точно як клячко вклав мільярд в знищення острова а не в медицину або форти на фронті
буває...
Microsoft хоче інвестувати 22 млрд фунтів стерлінгів ($30 млрд) у «розширення інфраструктури штучного інтелекту та будівництво найбільшого в країні суперкомп'ютера зі штучним інтелектом», пише Sky News. Планують у Великій Британії також побудувати великий центр обробки даних.
1,5 млрд фунтів стерлінгів ($2 млрд) має надійти від компанії CoreWeave, що займається хмарними обчисленнями зі штучним інтелектом. Бере участь у домовленостях британців та американців і ChatGPT OpenAI.
Король багато говорив про давню спільну історію Великої Британії та США (не замовчуючи про Війну за незалежність північноамериканських колоній у XVIII столітті) і розповів про «нову еру» їхнього партнерства.
«Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми і наші союзники стоїмо разом на підтримку України, щоб стримати агресію та досягти миру», - сказав монарх.