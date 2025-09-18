РУС
Король Чарльз III во время встречи с Трампом призвал к поддержке Украины

Король Чарльз III

Король Великобритании Чарльз ІІІ во время встречи с президентом США Дональдом Трампом упомянул о необходимости поддержки Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

"Поскольку тирания снова угрожает Европе, мы и наши союзники вместе поддерживаем Украину, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир", - отметил король.

Также он высоко оценил "личную преданность президента США Дональда Трампа поиску решений для некоторых самых сложных конфликтов в мире с целью обеспечения мира".

Читайте: Рада ратифицировала соглашение о столетнем партнерстве с Великобританией

Великобритания (5130) Трамп Дональд (6620)
Король і **********...
18.09.2025 02:07 Ответить
Король Великої Британії Чарльз ІІІ наш слоняра!!!
18.09.2025 01:52 Ответить
Головне- треба Зєльоних вишвирнути з влади , якщо справді буде заморозка з повним захистом - безпекою партнерів . Головне качати рудого щоб за ХУ не чіплявся , за його забаганки ... А якщо не 25 а більше зʼявиться уставшіх ат вайни й виберуть знову РИГІВ *********?
У них у влади колінця трясуться..На весь світ гримить "війна НАБУ проти СБУ " за врятувати МІНДІЧА ДРУЖБАНА ЗЄ
18.09.2025 02:36 Ответить
Король Великої Британії Чарльз ІІІ наш слоняра!!!
18.09.2025 01:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4nv5IeWh9B0&t=4s

Березовець аналіз зустрічі Трамп -Король
18.09.2025 03:26 Ответить
бере з овець
18.09.2025 07:47 Ответить
Оце ляпнуло! Тобі 8 років?
18.09.2025 09:13 Ответить
Zakry jebalo, vatogoliva potvora!
18.09.2025 09:26 Ответить
буба ваш слоняра.
18.09.2025 04:13 Ответить
Послухала Пінтковського у Фейгіна. з Вашингтонщини Розповів про якесь опитування в Україні , опубліковане в KYIV POST - 75 відсотків українців готові на замороженя війни по лінії зіткнення за умови забезпечення безпеки партнерами та за умовою збереження усього того, що повинна зберегти в державності Ураїна . Але велика цифра аж 25% готові на умови хйла -умовно " без мови віри і армії." Варіант - заморозка по лінії зіткнення по типу таки Корейського варіанту. Осінь до початку бездоріжжя та новітнєю зброєю від США з НАТО завершить забаганки Ху .. В росії в цей звучать голос, наприклад, від Краганова та інших політолухів, що треба теж рятувати народ й повертати його ДА ІСТОКОВ - зайнятися типуСИБІРОМ (типу ну її ту Європу) . Й Караганов цю статтю опублікував у державній друкованій газетці й ще живий ...
18.09.2025 02:13 Ответить
слухайте всіх, а свій розум майте.
18.09.2025 02:17 Ответить
Маю й відчуваю що до цього йде - ще живий і цей рашці...

Пропагандист Калашников: "Какая Одесса, какое Запорожье? Мы сожрали ресурсы и по грудь провалились в трясину затяжной войны".
доречі зЕрмаомародерня дуже теж вазбуділась з вовіком .
Наступне вже видання у США аж кричить про Єрамчинщину в Україні...
18.09.2025 02:29 Ответить
Головне- треба Зєльоних вишвирнути з влади , якщо справді буде заморозка з повним захистом - безпекою партнерів . Головне качати рудого щоб за ХУ не чіплявся , за його забаганки ... А якщо не 25 а більше зʼявиться уставшіх ат вайни й виберуть знову РИГІВ *********?
У них у влади колінця трясуться..На весь світ гримить "війна НАБУ проти СБУ " за врятувати МІНДІЧА ДРУЖБАНА ЗЄ
18.09.2025 02:36 Ответить
хто таке блохер-калашніков?
це навіть не списдуваватель німецького автомата, а однофамілець.
18.09.2025 02:39 Ответить
Не важливо він не повішений й не скинутий з вікна як Сергій Кургінян - батько ідеолог ЛИНИРИ ТА ДИНИРИ .
державна газетка друкована для плебсу з його статтею про треба зкачувати війну та повертатися До істокав Сибіру, згадати до часи міці та дружби з татаро-Монголами - ну її ту Гейропу...Живий теж той політолух- отак взяв й сам написав без дозволу ХУ чи справжніх хто там тримає зараз рашку
18.09.2025 02:46 Ответить
дозвольте мені повторитися.
він кацап мелкокаліберний - майте так багато інформації як ви можете,
але майте i свою думку.
18.09.2025 02:50 Ответить
А давайте почекаємо - до чого хто той кацап мілколіберальний чи крупно... Логічно ж - ні НАТО ні США не знають що робити з хйуляндією а Європа й ще з Буратінарієм на Банковій. А от Келлог не кацап не викисає у Києві - генерал ...Й Трамп йому ще підсрачника не дав, а мабуть слухає його враження про дронн армію та навички ЗСУ... Ну ви розумієте про що я... До України вже надходять новітні айті-розробки , ракети ERAM ... Чогось Трамп дав відмашку? Польща ж теж обісралася разом з НАТО ... Але от біда - перемогти вони сьогодні українською малочисельною армією не зможуть а самі не хочуть воювати . Тільки треба рашку заставити піти на умови українського з партнерами ЗАМОРОЖЕННЯ . Країну зберегти.
18.09.2025 03:20 Ответить
келог відносно нормальний бо його дочка нормальна,
ще б він дочку кинув заради трампа..
мабуть вона стидається, що батько її в команді рудого ідіота...
18.09.2025 03:32 Ответить
А я вірю в їхню місію, дочки й Батька , респи вже бунтують в США , навіть MAGAшисти тролять Трампа за те як він виглядаю під Хйлом ...
18.09.2025 03:38 Ответить
Ніхто тута не бунтує - всім *****!
толпа змирилася з рудим ідіотом...
18.09.2025 03:46 Ответить
до пори до часу
18.09.2025 04:08 Ответить
маю близьку подругу американку , закляту ненависницю рашки й вірну рейганореспубліканку . Ось на ній й спостерігаю. Не голосувала за Трампа двічі , а втретє так , щоб врятувати республіканську партію . А тепер згадайте здається Висконсін , де поляки й українська громада "старого розливу у США" голосували за Трампа - один з важливих штатів на виборах. Так що толі ісчо будіт... почекаємо таки
18.09.2025 04:20 Ответить
...є тр для внутрішнього споживання і зовнішнього.
...очікують, що розбереться якось тр з проблемами дома - злочинність, нелегали, податки, а для пересічного американця, що там за морями- океанами не нагальна тема...
...а об -а -ма та бай-дн так вже дістали середній прошарок да і інши активні страти (слої) тим, що ті хто не працює сидить на шії і жре того, хто працює, що за відсутності вибору голосували за гірше але інше і маск дуже тр допоміг, адже він кумір у технарів, айтишників, але і ті вже потилицю чухають...
і знов... на арені всі ті самі, а від демократів не чути якихось нових підходів і креативних ідей, планів щодо вирішення конкретних проблем ...окрім мантр про права /допомогу нелегально понаєхавшим да тим, хто вже в третьому/сьомому колені не працює і не збирається...а жити хоче жирно...
18.09.2025 09:06 Ответить
а давайте..
питання одне - скільки років чекати?
18.09.2025 03:50 Ответить
ну про план заморозки ( це ж не договір про мир)- думаю не довго, якщо наші ще пальнуть по НПЗ новою зброєюта й по Криму можна якщо по рашці не дозволять , КРИМЖЕНАШ .А от про мир- мабуть довго ще... Це буде доля Ізраїлю жити українцям через межу з навіженим сусідом ...
18.09.2025 04:13 Ответить
он сам Король "на розігріві " зустрічі прем"єра Стармера з рудим .
18.09.2025 04:15 Ответить
"це ж не договір про мир"?
18.09.2025 04:16 Ответить
давайте серьозно? - там де рудий там український програш.
18.09.2025 04:19 Ответить
Ну а гарно ж як ! Трамп їде до Вінзорськго замку, а там його лазерне шоу з Епштйном зустрічає . Чотирьох ********* арештовують - а парочка знову на стінах Вінзорського.
18.09.2025 04:30 Ответить
та не подруга - це ви голоснули за трампа.
до чого кривляки і неіснуючі подруги?
18.09.2025 04:42 Ответить
я не голосую ...
18.09.2025 04:50 Ответить
А подруга ще в Україніпобувлаа давненько вже, з комуністом доцентом універу так зчеплися на параді ще мабуть востаннє був на 1 Травня... так що вона дуже дуже ідейна ненависниця цапів у т ч ...
18.09.2025 04:53 Ответить
як і за шо ви могли за мене думати,
як мені на цьму сайті з 2 тиждні щє нема?
мабуть в вас свої думки...
18.09.2025 05:21 Ответить
завжди так і кажу - спочятку роздуми-думки, а вже за ними слова
18.09.2025 05:24 Ответить
жалкую що опутиласи до рівня сиротюка зараз видалю смайлик
18.09.2025 05:37 Ответить
...якщо втримають ЗСУ Покровськ, то пу буде битися далі за донбасс і за ціною не постоїть...
якщо повторить долю Бахмуту, то пу може погодиться на передишку.. отримає від трампоси зняття санкцій,
але ні за що не погодиться на гарантії безпеки для України і буде вимагати розброєння/скорочення ЗСУ, щоб через короткий час зжерти всю Україну.
18.09.2025 09:14 Ответить
Не про Караганова - я про СЕРГІЯ КУРГІНЯНА - згадайте поряд з Боородайом в республіках-ДИРАХ Донбасу
показать весь комментарий
18.09.2025 03:36 Ответить
Піонтковский вже не розповідає, що китайці ось-ось приберуть *****?)))
18.09.2025 06:30 Ответить
при чому тута арабо европа
хйло знищує росіян замінюючи на муслімів
вклав трильон доларів не хай тек мікросхеми в расії а в знищення
точно як клячко вклав мільярд в знищення острова а не в медицину або форти на фронті
18.09.2025 07:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=XiJXOJmPPi4
18.09.2025 02:15 Ответить
Нехай вони згадають про Будапештський меморандум, який підписали їхні (на той момент) президенти. Якого х#я звичайні українці повинні цим гнідам довіряти?
18.09.2025 02:20 Ответить
бо те ті самі підписали меморандум яких українці вибрали.
18.09.2025 02:27 Ответить
Тобто ви не проти того, що підписанти з боку України -лохи (або зрадники?), а з боку США ,Британії та інших -аферисти і брехуни.
18.09.2025 02:36 Ответить
брехуни з обох боків, але ви обозначили тільки одну сторону, а були їх дві.
18.09.2025 02:41 Ответить
Ось це чудово. Саме так . Тому всі лохи в Україні повинні знати, що їх свідомо здали та підставили під знищення власне керівництво разом з США та В.Британією.
18.09.2025 07:04 Ответить
чудна бабця , по реєсраціям
18.09.2025 08:24 Ответить
підзабулися?
буває...
18.09.2025 02:29 Ответить
Трамп планує домовлятися із Кіром Стармером, британським прем'єром, і підписати «Угоду про технологічне процвітання». Країни хочуть більш тісно співпрацювати у розвитку ШІ та у квантових обчисленнях. Йдеться про інвестиції американських технологічних компаній у Велику Британію - 31 млрд фунтів стерлінгів ($42,2 млрд).

Microsoft хоче інвестувати 22 млрд фунтів стерлінгів ($30 млрд) у «розширення інфраструктури штучного інтелекту та будівництво найбільшого в країні суперкомп'ютера зі штучним інтелектом», пише Sky News. Планують у Великій Британії також побудувати великий центр обробки даних.
1,5 млрд фунтів стерлінгів ($2 млрд) має надійти від компанії CoreWeave, що займається хмарними обчисленнями зі штучним інтелектом. Бере участь у домовленостях британців та американців і ChatGPT OpenAI.
18.09.2025 02:20 Ответить
18.09.2025 02:24 Ответить
18.09.2025 02:27 Ответить
BBC
Король багато говорив про давню спільну історію Великої Британії та США (не замовчуючи про Війну за незалежність північноамериканських колоній у XVIII столітті) і розповів про «нову еру» їхнього партнерства.
«Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми і наші союзники стоїмо разом на підтримку України, щоб стримати агресію та досягти миру», - сказав монарх.
18.09.2025 02:34 Ответить
18.09.2025 02:47 Ответить
.... переміг 7 війн та ще й САМ король до нього підлизувався ...
18.09.2025 03:46 Ответить
18.09.2025 07:14 Ответить
"Speak..., але не дуже..."
18.09.2025 07:28 Ответить
18.09.2025 07:30 Ответить
a little bit, do you?
18.09.2025 08:03 Ответить
"Speak normal English, NOT British English!" (ц) "Avenue 5", якщо не помиляюсь.
18.09.2025 08:16 Ответить
Ідіотичний вигляд трампа-його всйо. Віддавати честь під козирьок у костюмі, не будучи ні дня на військовій службі( мав «тяжку «хворобу… шпори на пʼятах)))
18.09.2025 08:32 Ответить
...щось неспроста перша ам. леді обирає, вже в котрий раз на важливейшу церемонію, капелюх, який закриває очі... типа нічого не бачу ...ні ща що не відповідаю...
18.09.2025 09:21 Ответить
британський штат
18.09.2025 07:52 Ответить
упирі лицемірні
18.09.2025 08:22 Ответить
На що Трамп повинен був відповісти, що якщо б він був королем...
18.09.2025 08:41 Ответить
"Біля Капітолію у Вашингтоні відкрили золоту статую Трампа, який тримає біткоїн."
18.09.2025 09:09 Ответить
 
 