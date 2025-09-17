РУС
Новости Сотрудничество Украины и Великобритании
Рада ратифицировала соглашение о столетнем партнерстве с Великобританией

Первый транш британского кредита поступит в Украину на следующей неделе

Верховная Рада Украины приняла законопроект №0332 о ратификации соглашения с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии по столетнему партнерству.

Об этом сообщили в телеграм-канале парламента, передает Цензор.НЕТ.

Документ закрепляет новую долгосрочную рамку сотрудничества в сферах безопасности, обороны, экономики, науки, технологий и культурных связей.

Согласно договору, Лондон ежегодно будет предоставлять Украине военную помощь в размере не менее 3,6 млрд фунтов стерлингов (примерно 4,1 млрд долларов) до финансового года 2030/31, а в дальнейшем - по мере необходимости.

Предусмотрено также обучение военных, поддержку пилотов, поставки авиации, развитие оборонного производства и участие в совместных экспедиционных форматах, в частности Joint Expeditionary Force.

а що ми їм даємо ? життя людей ?
17.09.2025 13:22 Ответить
Сторічне партнерство під час Сторічної Війни...
17.09.2025 13:28 Ответить
Ніхто не знає що буде через рік... а тут столітня угода
17.09.2025 13:44 Ответить
Оце нагальне до розгляду питання,яка його ціна і що там заховано від Народу України,напевно лише -рабство.
17.09.2025 14:01 Ответить
Хтось начитався володаря кілець.
17.09.2025 14:02 Ответить
 
 