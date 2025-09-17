Рада ратифицировала соглашение о столетнем партнерстве с Великобританией
Верховная Рада Украины приняла законопроект №0332 о ратификации соглашения с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии по столетнему партнерству.
Об этом сообщили в телеграм-канале парламента, передает Цензор.НЕТ.
Документ закрепляет новую долгосрочную рамку сотрудничества в сферах безопасности, обороны, экономики, науки, технологий и культурных связей.
Согласно договору, Лондон ежегодно будет предоставлять Украине военную помощь в размере не менее 3,6 млрд фунтов стерлингов (примерно 4,1 млрд долларов) до финансового года 2030/31, а в дальнейшем - по мере необходимости.
Предусмотрено также обучение военных, поддержку пилотов, поставки авиации, развитие оборонного производства и участие в совместных экспедиционных форматах, в частности Joint Expeditionary Force.
