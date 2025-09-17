Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство з Великою Британією

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №0332 про ратифікацію угоди зі Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії щодо сторічного партнерства.

Про це повідомили у телеграм-каналі парламенту, передає Цензор.НЕТ.

Документ закріплює нову довгострокову рамку співпраці у сферах безпеки, оборони, економіки, науки, технологій і культурних зв’язків.

Згідно з угодою, Лондон щороку надаватиме Україні військову допомогу в розмірі не менше 3,6 млрд фунтів стерлінгів (приблизно 4,1 млрд доларів) до фінансового року 2030/31, а надалі - за потреби.

Передбачено також навчання військових, підтримку пілотів, постачання авіації, розвиток оборонного виробництва та участь у спільних експедиційних форматах, зокрема Joint Expeditionary Force.

