УКР
Новини Співпраця України та Великої Британії
Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство з Великою Британією

Перший транш британської позики надійде в Україну наступного тижня

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №0332 про ратифікацію угоди зі Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії щодо сторічного партнерства.

Про це повідомили у телеграм-каналі парламенту, передає Цензор.НЕТ.

Документ закріплює нову довгострокову рамку співпраці у сферах безпеки, оборони, економіки, науки, технологій і культурних зв’язків.

Згідно з угодою, Лондон щороку надаватиме Україні військову допомогу в розмірі не менше 3,6 млрд фунтів стерлінгів (приблизно 4,1 млрд доларів) до фінансового року 2030/31, а надалі - за потреби.

Передбачено також навчання військових, підтримку пілотів, постачання авіації, розвиток оборонного виробництва та участь у спільних експедиційних форматах, зокрема Joint Expeditionary Force.

Автор: 

Велика Британія (5782) ВР (15225) ратифікація (276)
а що ми їм даємо ? життя людей ?
17.09.2025 13:22 Відповісти
Сторічне партнерство під час Сторічної Війни...
17.09.2025 13:28 Відповісти
Ніхто не знає що буде через рік... а тут столітня угода
17.09.2025 13:44 Відповісти
Оце нагальне до розгляду питання,яка його ціна і що там заховано від Народу України,напевно лише -рабство.
17.09.2025 14:01 Відповісти
Хтось начитався володаря кілець.
17.09.2025 14:02 Відповісти
Навіть одне Те, що Брити бачать Україну як державу на сто років уперед, вже тішить, це на відміну від орків, для яких - "нєт такой страни, нєбило і нє будєт",- так само як нудить від песимістичних поглядів місцевих ексПердів, чи то кацапів, чи то просто довбойобів.
17.09.2025 14:35 Відповісти
 
 