Зеленский утвердил ратификацию Соглашения о столетнем партнерстве с Великобританией

Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Соглашения о столетнем партнерстве с Великобританией.

Об этом глава государства сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

Президент поблагодарил Короля Чарльза III за неизменную поддержку Украины, о которой он упомянул на встрече с Трампом.

"Украина чрезвычайно ценит непоколебимую и принципиальную позицию Соединенного Королевства. Во время, когда тирания снова угрожает Европе, мы все должны держаться сильных позиций, и Великобритания продолжает быть лидером в защите свободы во многих измерениях. Вместе мы многого достигли, и при поддержке свободолюбивых народов - Соединенного Королевства, наших европейских партнеров и США - мы продолжаем защищать ценности и защищать жизнь.

Мы едины в усилиях сделать так, чтобы дипломатия заработала, и чтобы обеспечить длительный мир на Европейском континенте. Наш союз удваивает нашу силу. Именно поэтому для меня большая честь и привилегия подписать закон о ратификации Соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством. Вчера Верховная Рада подавляющим большинством голосов поддержала этот исторический договор, и сегодня я возвращаю его в парламент с подписью", - добавил Зеленский.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада Украины приняла законопроект №0332 о ратификации соглашения с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии по столетнему партнерству.

