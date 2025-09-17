РУС
Король Чарльз III может повлиять на позицию Трампа по Украине, - Politico

Король Чарльз может повлиять на позицию Трампа по Украине

Союзники Украины пытаются сделать все возможное, чтобы удержать Дональда Трампа на своей стороне. На этой неделе к этому привлекли короля Англии Чарльза III.

Об этом говорится в материале Politico, передает Цензор.НЕТ.

Так, вместе с первой леди Меланией Трамп лидер США станет первым президентом Штатов, которого официально примут в Виндзорском замке.

В Лондоне готовят пышный прием с банкетом, почетным сопровождением и военным авиапарадом. Целью является напомнить о долгой истории военного сотрудничества Великобритании и США.

Король как союзник

Власти Великобритании рассчитывают, что королевский "шарм" поможет премьеру Стармеру убедить Трампа усилить давление на российского диктатора Владимира Путина. Официально переговоры о мире в Украине не значатся в программе, однако источники издания ожидают, что обсуждение этого вопроса состоится за закрытыми дверями.

Один из высокопоставленных военных чиновников заявил, что король "очень близок" к деталям переговоров о прекращении огня и лично к президенту Зеленскому, что дает Лондону уникальное преимущество - монарха, который тихо, но последовательно демонстрировал свою поддержку Киева - и готов внести свой вклад, чтобы противостоять скептицизму США в этом отношении.

Поддержка Украины

Трамп имеет глубокое уважение к британской монархии. Отправляясь в Лондон, он назвал Чарльза "элегантным джентльменом" и визит - "большой честью".

"Он, мягко говоря, относился к Зеленскому гораздо менее уважительно, неоднократно намекая, что тот несет ответственность за вторжение России в его страну, и унижая его во время их печально известной встречи в Овальном кабинете в начале этого года.

Во времена крайне неопределенной поддержки со стороны Америки, украинский лидер нашел своего сторонника в лице короля.

Чарльз неожиданно пригласил Зеленского на чай в Сандрингеме после фиаско в Овальном кабинете, а затем на обед в Виндзорском замке как раз перед июньским саммитом НАТО", - пишет издание.

Король Чарльз может повлиять на позицию Трампа по Украине

Попытки убедить Трампа

Трамп во время визита проведет ночь в Виндзоре, где состоится каретная процессия, обед в парадном зале и государственный банкет. Бывший дипломат заявил, что в кулуарах король может попытаться убедить поддержать Украину.

Недавно Чарльз в послании ко Дню независимости Украины призвал к "справедливому и прочному миру". Эксперты не исключают, что он снова упомянет Украину в своей речи на банкете. Символизм визита подчеркивает роль Британии и США как союзников в войнах.

Издание отмечает, что остается вопрос, будут ли иметь значение попытки короля.

"Один правительственный советник указал на королевский прием Трампа королем Виллемом-Александром и королевой Нидерландов Максимой, утверждая, что это помогло проложить путь для успешного саммита НАТО, на котором он подтвердил свою преданность Альянсу", - говорится в материале.

На этот раз вместе с Трампом в Великобританию прибывают госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, которых также будут пытаться склонить к поддержке Украины.

"Если главной задачей Великобритании до сих пор была попытка удержать Трампа в переговорах по Украине, то король по крайней мере сделает свой вклад в эти усилия", - добавили журналисты.

