РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4004 посетителя онлайн
Новости Мирный план Трампа Отношения США и Индии
865 19

Трамп заявил, что Моди поблагодарил его за усилия относительно прекращения войны РФ против Украины

Президент Дональд Трамп с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил его за усилия относительно прекращения войны РФ против Украины.

Об этом американский лидер сообщил в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что имел прекрасный телефонный разговор с моим другом, премьер-министром Нарендрой Моди. Я поздравил его с днем рождения! Он делает огромную работу", - заявил Трамп.

Также глава Белого дома рассказал, что Моди поблагодарил его за усилия относительно установления мира в Украине.

"Нарендра: Благодарю за вашу поддержку в деле прекращения войны между Россией и Украиной!" - написал Трамп.

сообщение Трампа

Ранее сообщалось, что премьер Индии Нарендра Моди заявил, что Нью-Дели приветствует инициативы Вашингтона по прекращению войны РФ против Украины.

Читайте также: Моди - Трампу: Мы поддерживаем мирные инициативы США в отношении Украины

Автор: 

Трамп Дональд (6614) Нарендра Моди (56)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Залишилось Моді підтримати Трампа на нобелівську і Трамп зніме тарифи.
показать весь комментарий
16.09.2025 23:52 Ответить
+6
У цього Трампа вже теж кукуха конкретна. Живе в уявному світі.

показать весь комментарий
16.09.2025 23:57 Ответить
+5
гнида конченная, как ему хочется быть таким себе хорошим и классным....

но по факту гавно ганом
показать весь комментарий
17.09.2025 00:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Новий анекдот про зусилля трампа...
показать весь комментарий
16.09.2025 23:50 Ответить
...модя подякував трампа за "зусилля" проти Індії, себто, за санкційну порку самого себе.

"чудны дела твои, Господи !"

.
показать весь комментарий
17.09.2025 00:43 Ответить
це ПОКАЗНИК, майже Нобель
показать весь комментарий
16.09.2025 23:51 Ответить
Залишилось Моді підтримати Трампа на нобелівську і Трамп зніме тарифи.
показать весь комментарий
16.09.2025 23:52 Ответить
Ніхто і не сумнівався, що розмова була "чудова"... В нього інших і не буває
показать весь комментарий
16.09.2025 23:53 Ответить
У цього Трампа вже теж кукуха конкретна. Живе в уявному світі.

показать весь комментарий
16.09.2025 23:57 Ответить
Саме час вручити Трампу МОДІлевську премію
показать весь комментарий
16.09.2025 23:59 Ответить
Ага. За досягнення в медицині і винайдення нової хвороби трампізм головного мозку
показать весь комментарий
17.09.2025 01:21 Ответить
******* шо дихає.
показать весь комментарий
17.09.2025 00:07 Ответить
гнида конченная, как ему хочется быть таким себе хорошим и классным....

но по факту гавно ганом
показать весь комментарий
17.09.2025 00:11 Ответить
🤠 трамп просто головне мерзене чмо США ...завербованне прокремлівське па* ло !!!...
показать весь комментарий
17.09.2025 00:18 Ответить
Очередное "спасибо" для трампа, сказанное на "********" от *****!
показать весь комментарий
17.09.2025 00:24 Ответить
Ще Сі йому може за це подякувати, за те, що нічого не робить з цього приводу і дає наживатися на війні.
показать весь комментарий
17.09.2025 00:30 Ответить
А Війна між Марсианами й Сатурнянами?...Хто її зупинив?..Отож..Все він..Дякуем середній жінці Путера за це!
показать весь комментарий
17.09.2025 00:41 Ответить
Трампофлебіт і Мудізвон...
показать весь комментарий
17.09.2025 00:51 Ответить
Это какие
показать весь комментарий
17.09.2025 00:56 Ответить
Какое небо голубое! Мы не поклонники разбоя: На дурака не нужен нож, Ему с три короба наврёшь И делай с ним, что хошь
показать весь комментарий
17.09.2025 01:17 Ответить
Яке ж воно кончене. Вангую що скоро китай захопить Тайвань і Тампон буде хвалитися що Сі подзвонив йому і поздоровив за зусилля щодо припинення тайваньської кризи
показать весь комментарий
17.09.2025 01:25 Ответить
І цілком щиро. Бо "зусилля" Трампа дають потік дешевої кацапської нафти.
показать весь комментарий
17.09.2025 02:03 Ответить
 
 