Трамп заявил, что Моди поблагодарил его за усилия относительно прекращения войны РФ против Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил его за усилия относительно прекращения войны РФ против Украины.

Об этом американский лидер сообщил в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что имел прекрасный телефонный разговор с моим другом, премьер-министром Нарендрой Моди. Я поздравил его с днем рождения! Он делает огромную работу", - заявил Трамп.

Также глава Белого дома рассказал, что Моди поблагодарил его за усилия относительно установления мира в Украине.

"Нарендра: Благодарю за вашу поддержку в деле прекращения войны между Россией и Украиной!" - написал Трамп.

Ранее сообщалось, что премьер Индии Нарендра Моди заявил, что Нью-Дели приветствует инициативы Вашингтона по прекращению войны РФ против Украины.

