Трамп заявил, что Моди поблагодарил его за усилия относительно прекращения войны РФ против Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил его за усилия относительно прекращения войны РФ против Украины.
Об этом американский лидер сообщил в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что имел прекрасный телефонный разговор с моим другом, премьер-министром Нарендрой Моди. Я поздравил его с днем рождения! Он делает огромную работу", - заявил Трамп.
Также глава Белого дома рассказал, что Моди поблагодарил его за усилия относительно установления мира в Украине.
"Нарендра: Благодарю за вашу поддержку в деле прекращения войны между Россией и Украиной!" - написал Трамп.
Ранее сообщалось, что премьер Индии Нарендра Моди заявил, что Нью-Дели приветствует инициативы Вашингтона по прекращению войны РФ против Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"чудны дела твои, Господи !"
.
но по факту гавно ганом