Трамп заявив, що Моді подякував йому за зусилля щодо припинення війни РФ проти України

Президент США Дональд Трамп заявив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді подякував йому за зусилля щодо припинення війни РФ проти України.

Про це американський лідер повідомив у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно мав чудову телефонну розмову з моїм другом, прем'єр-міністром Нарендрою Моді. Я привітав його з днем ​​народження! Він робить величезну роботу", - заявив Трамп.

Також глава Білого дому розповів, що Моді подякував йому за зусилля щодо встановлення миру в Україні.

"Нарендра: Дякую за вашу підтримку у справі припинення війни між Росією та Україною!", - написав Трамп.

Раніше повідомлялося, що прем'єр Індії Нарендра Моді заявив, що Нью-Делі вітає ініціативи Вашингтона щодо припинення війни РФ проти України.

