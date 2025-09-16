УКР
Трамп заявив, що Моді подякував йому за зусилля щодо припинення війни РФ проти України

Президент Дональд Трамп із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді в Білому домі

Президент США Дональд Трамп заявив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді подякував йому за зусилля щодо припинення війни РФ проти України.

Про це американський лідер повідомив у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно мав чудову телефонну розмову з моїм другом, прем'єр-міністром Нарендрою Моді. Я привітав його з днем ​​народження! Він робить величезну роботу", - заявив Трамп.

Також глава Білого дому розповів, що Моді подякував йому за зусилля щодо встановлення миру в Україні.

"Нарендра: Дякую за вашу підтримку у справі припинення війни між Росією та Україною!", - написав Трамп.

допис Трампа

Раніше повідомлялося, що прем'єр Індії Нарендра Моді заявив, що Нью-Делі вітає ініціативи Вашингтона щодо припинення війни РФ проти України.

Читайте також: Моді – Трампу: Ми підтримуємо мирні ініціативи США щодо України

Трамп Дональд (7147) Нарендра Моді (59)
+5
Залишилось Моді підтримати Трампа на нобелівську і Трамп зніме тарифи.
16.09.2025 23:52 Відповісти
+3
гнида конченная, как ему хочется быть таким себе хорошим и классным....

но по факту гавно ганом
17.09.2025 00:11 Відповісти
+2
Новий анекдот про зусилля трампа...
16.09.2025 23:50 Відповісти
Новий анекдот про зусилля трампа...
16.09.2025 23:50 Відповісти
...модя подякував трампа за "зусилля" проти Індії, себто, за санкційну порку самого себе.

"чудны дела твои, Господи !"

.
17.09.2025 00:43 Відповісти
це ПОКАЗНИК, майже Нобель
16.09.2025 23:51 Відповісти
Залишилось Моді підтримати Трампа на нобелівську і Трамп зніме тарифи.
16.09.2025 23:52 Відповісти
Ніхто і не сумнівався, що розмова була "чудова"... В нього інших і не буває
16.09.2025 23:53 Відповісти
У цього Трампа вже теж кукуха конкретна. Живе в уявному світі.

16.09.2025 23:57 Відповісти
Саме час вручити Трампу МОДІлевську премію
16.09.2025 23:59 Відповісти
******* шо дихає.
17.09.2025 00:07 Відповісти
гнида конченная, как ему хочется быть таким себе хорошим и классным....

но по факту гавно ганом
17.09.2025 00:11 Відповісти
🤠 трамп просто головне мерзене чмо США ...завербованне прокремлівське па* ло !!!...
17.09.2025 00:18 Відповісти
Очередное "спасибо" для трампа, сказанное на "********" от *****!
17.09.2025 00:24 Відповісти
Ще Сі йому може за це подякувати, за те, що нічого не робить з цього приводу і дає наживатися на війні.
17.09.2025 00:30 Відповісти
А Війна між Марсианами й Сатурнянами?...Хто її зупинив?..Отож..Все він..Дякуем середній жінці Путера за це!
17.09.2025 00:41 Відповісти
Трампофлебіт і Мудізвон...
17.09.2025 00:51 Відповісти
Это какие
17.09.2025 00:56 Відповісти
 
 