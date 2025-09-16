Трамп заявив, що Моді подякував йому за зусилля щодо припинення війни РФ проти України
Президент США Дональд Трамп заявив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді подякував йому за зусилля щодо припинення війни РФ проти України.
Про це американський лідер повідомив у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно мав чудову телефонну розмову з моїм другом, прем'єр-міністром Нарендрою Моді. Я привітав його з днем народження! Він робить величезну роботу", - заявив Трамп.
Також глава Білого дому розповів, що Моді подякував йому за зусилля щодо встановлення миру в Україні.
"Нарендра: Дякую за вашу підтримку у справі припинення війни між Росією та Україною!", - написав Трамп.
Раніше повідомлялося, що прем'єр Індії Нарендра Моді заявив, що Нью-Делі вітає ініціативи Вашингтона щодо припинення війни РФ проти України.
