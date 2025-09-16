УКР
Моді – Трампу: Ми підтримуємо мирні ініціативи США щодо України

Прем'єр Індії Нарендра Моді заявив, що Нью-Делі вітає ініціативи Вашингтона щодо припинення війни РФ проти України.

Про це він сказав за підсумками телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми підтримуємо ваші ініціативи щодо мирного вирішення конфлікту в Україні", - написав Моді.

Зазначається, що Трамп зателефонував Моді, щоб привітати його із 75-річчям.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з Володимиром Путіним на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) закликав до якнайшвидшого припинення війни в Україні.

Трамп Дональд (7147) Нарендра Моді (59)
+9
Моді це скотина яка годує свій мільярд населення кровю українців.
16.09.2025 21:56 Відповісти
+6
Мирні ініціативи це тіпа норм, але нафта за пів ціни - вааще жир
16.09.2025 21:54 Відповісти
+6
ще одне старе ***** !
16.09.2025 21:56 Відповісти
Моді це скотина яка годує свій мільярд населення кровю українців.
16.09.2025 21:56 Відповісти
Чому тоді Україна не запустить по всім рашистським НПЗ мирні Фламінго, так сказати, прояв мирної ініціативи заради мирного миру? Чи і далі будемо терпіти як мразь з усього світу буде розривати Україну на шмадки розказуючи що це все заради миру
16.09.2025 22:14 Відповісти
От якось так станеться, що Україна окупує всю росію, а це все одно будуть називати конфліктом в Україні...
16.09.2025 21:57 Відповісти
За даними дослідницького центру CREA, опублікованими в серпні цього року, найбільшим покупцем російської нафти залишається Китай (на нього припадає 47% постачань), за яким слідує Індія (38%), а також Європейський Союз (6%) та Туреччина (6%).
16.09.2025 21:58 Відповісти
ще б статистику скільки в Україні індійського дизпалива
16.09.2025 22:05 Відповісти
а Зєля поздоровив індуса?
16.09.2025 22:03 Відповісти
Це звучить наче педофіл пропонує дитині облизати х*** називаючи це чупачупсом. Тоді Україна підтримує мирні ініціативи по вводу санкцій проти ************** типу індії і китаю
16.09.2025 22:09 Відповісти
Або запропонувати цьому діду в банному халаті гарний стейк із телятини назвавши його рибною стравою яку потрібно з'їсти заради миру.
16.09.2025 22:18 Відповісти
16.09.2025 22:18 Відповісти
Америка при Тампоні стала настільки великою що Тампон обдзвонює всіх ворогів сша і тих хто його давно послав. При цьому Тампон посилає своїх реальних європейських союзників і давить їх санкціями. Тампон сильно переживає що його випхнули з товариства диктаторів і світових терористів. І це не просто так. А тому що Тампон сам таким є по суті. В психіатрії кажуть що нормальній людині ніколи не буде подобатись маніяк. До маніяка притягуються тільки такі ж хворі з такими ж маніакальними захворюваннями. Так що не дарма Тампон називає маніяків і диктаторів своїми ліпшими друзями і сильно переживає коли вони не беруть його в свою компанію. Тому Тампон так хоче їм догодити, виконавши свого роду домашнє завдання яке вони йому дали ради того щоб пустити в своє коло. І цим домашнім завданням є посприяти капітуляції України.
16.09.2025 22:29 Відповісти
 
 