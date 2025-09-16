Моді – Трампу: Ми підтримуємо мирні ініціативи США щодо України
Прем'єр Індії Нарендра Моді заявив, що Нью-Делі вітає ініціативи Вашингтона щодо припинення війни РФ проти України.
Про це він сказав за підсумками телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми підтримуємо ваші ініціативи щодо мирного вирішення конфлікту в Україні", - написав Моді.
Зазначається, що Трамп зателефонував Моді, щоб привітати його із 75-річчям.
Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з Володимиром Путіним на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) закликав до якнайшвидшого припинення війни в Україні.
Топ коментарі
+9 Старый зольдат
показати весь коментар16.09.2025 21:56 Відповісти Посилання
+6 Sсhool Bus
показати весь коментар16.09.2025 21:54 Відповісти Посилання
+6 роман #583809
показати весь коментар16.09.2025 21:56 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Sсhool Bus
показати весь коментар16.09.2025 21:54 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
Старый зольдат
показати весь коментар16.09.2025 21:56 Відповісти Мені подобається 9 Посилання
ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар16.09.2025 22:14 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
роман #583809
показати весь коментар16.09.2025 21:56 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
віктор федорович #394174
показати весь коментар16.09.2025 21:57 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Victor Litarchuk
показати весь коментар16.09.2025 21:58 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
MrStepanovM
показати весь коментар16.09.2025 22:05 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
MrStepanovM
показати весь коментар16.09.2025 22:03 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар16.09.2025 22:09 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар16.09.2025 22:18 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар16.09.2025 22:18 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар16.09.2025 22:29 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль