Моді – Трампу: Ми підтримуємо мирні ініціативи США щодо України

Прем'єр Індії Нарендра Моді заявив, що Нью-Делі вітає ініціативи Вашингтона щодо припинення війни РФ проти України.

Про це він сказав за підсумками телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми підтримуємо ваші ініціативи щодо мирного вирішення конфлікту в Україні", - написав Моді.

Зазначається, що Трамп зателефонував Моді, щоб привітати його із 75-річчям.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з Володимиром Путіним на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) закликав до якнайшвидшого припинення війни в Україні.

Читайте також: Мирні зусилля Трампа щодо припинення війни в Україні зайшли в глухий кут, - WSJ