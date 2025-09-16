Моди – Трампу: Мы поддерживаем мирные инициативы США в отношении Украины
Премьер Индии Нарендра Моди заявил, что Нью-Дели приветствует инициативы Вашингтона по прекращению войны РФ против Украины.
Об этом он сказал по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы поддерживаем ваши инициативы относительно мирного решения конфликта в Украине", - написал Моди.
Отмечается, что Трамп позвонил Моди, чтобы поздравить его с 75-летием.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) призвал к скорейшему прекращению войны в Украине.
