Моди – Трампу: Мы поддерживаем мирные инициативы США в отношении Украины

Премьер Индии Нарендра Моди заявил, что Нью-Дели приветствует инициативы Вашингтона по прекращению войны РФ против Украины.

Об этом он сказал по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы поддерживаем ваши инициативы относительно мирного решения конфликта в Украине", - написал Моди.

Отмечается, что Трамп позвонил Моди, чтобы поздравить его с 75-летием.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) призвал к скорейшему прекращению войны в Украине.

Читайте также: Мирные усилия Трампа по прекращению войны в Украине зашли в тупик, - WSJ