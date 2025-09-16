РУС
Моди – Трампу: Мы поддерживаем мирные инициативы США в отношении Украины

Премьер Индии Нарендра Моди заявил, что Нью-Дели приветствует инициативы Вашингтона по прекращению войны РФ против Украины.

Об этом он сказал по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы поддерживаем ваши инициативы относительно мирного решения конфликта в Украине", - написал Моди.

Отмечается, что Трамп позвонил Моди, чтобы поздравить его с 75-летием.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) призвал к скорейшему прекращению войны в Украине.

Читайте также: Мирные усилия Трампа по прекращению войны в Украине зашли в тупик, - WSJ

Моді це скотина яка годує свій мільярд населення кровю українців.
16.09.2025 21:56 Ответить
Мирні ініціативи це тіпа норм, але нафта за пів ціни - вааще жир
16.09.2025 21:54 Ответить
ще одне старе ***** !
16.09.2025 21:56 Ответить
Чому тоді Україна не запустить по всім рашистським НПЗ мирні Фламінго, так сказати, прояв мирної ініціативи заради мирного миру? Чи і далі будемо терпіти як мразь з усього світу буде розривати Україну на шмадки розказуючи що це все заради миру
16.09.2025 22:14 Ответить
От якось так станеться, що Україна окупує всю росію, а це все одно будуть називати конфліктом в Україні...
16.09.2025 21:57 Ответить
За даними дослідницького центру CREA, опублікованими в серпні цього року, найбільшим покупцем російської нафти залишається Китай (на нього припадає 47% постачань), за яким слідує Індія (38%), а також Європейський Союз (6%) та Туреччина (6%).
16.09.2025 21:58 Ответить
ще б статистику скільки в Україні індійського дизпалива
16.09.2025 22:05 Ответить
а Зєля поздоровив індуса?
16.09.2025 22:03 Ответить
Це звучить наче педофіл пропонує дитині облизати х*** називаючи це чупачупсом. Тоді Україна підтримує мирні ініціативи по вводу санкцій проти ************** типу індії і китаю
16.09.2025 22:09 Ответить
Або запропонувати цьому діду в банному халаті гарний стейк із телятини назвавши його рибною стравою яку потрібно з'їсти заради миру.
16.09.2025 22:18 Ответить
16.09.2025 22:18 Ответить
Америка при Тампоні стала настільки великою що Тампон обдзвонює всіх ворогів сша і тих хто його давно послав. При цьому Тампон посилає своїх реальних європейських союзників і давить їх санкціями. Тампон сильно переживає що його випхнули з товариства диктаторів і світових терористів. І це не просто так. А тому що Тампон сам таким є по суті. В психіатрії кажуть що нормальній людині ніколи не буде подобатись маніяк. До маніяка притягуються тільки такі ж хворі з такими ж маніакальними захворюваннями. Так що не дарма Тампон називає маніяків і диктаторів своїми ліпшими друзями і сильно переживає коли вони не беруть його в свою компанію. Тому Тампон так хоче їм догодити, виконавши свого роду домашнє завдання яке вони йому дали ради того щоб пустити в своє коло. І цим домашнім завданням є посприяти капітуляції України.
16.09.2025 22:29 Ответить
Щоб він здох....
16.09.2025 23:28 Ответить
Дайте Трампу Моділевську премію
16.09.2025 23:57 Ответить
 
 