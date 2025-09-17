РУС
3 387 13

Трамп прибыл в Лондон со вторым государственным визитом. ФОТО

Президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп прибыли в Лондон во вторник вечером с историческим вторым государственным визитом в Соединенное Королевство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

В лондонском аэропорту Станстед супругов Трампов встретили военнослужащие Королевских ВВС и британские чиновники, в частности - министр иностранных дел Иветт Купер.

Трамп в Лондоне
Фото: CNN

Затем президент и первая леди отправились в Уинфилд-Хаус, официальную резиденцию посла США в Великобритании, чтобы провести вечер.

Среди гостей, путешествующих с президентом и первой леди на борту Air Force One, были дочь Трампа Тиффани Трамп с мужем, руководитель аппарата Сьюзи Уайлз, заместитель руководителя аппарата Стивен Миллер и пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о слухах о своей смерти: Я слышал об этом, но не слышал об этом в таком масштабе

Официальная часть встречи начнется в среду, когда Трампов в Виндзорском замке встретят король Карл III и королева Камилла.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что король Чарльз III готовится встречать Дональда Трампа в Великобритании.

Автор: 

Великобритания (5127) Трамп Дональд (6614) Чарльз III (21)
Топ комментарии
возвращєнiє блудного попугая
показать весь комментарий
17.09.2025 06:53 Ответить
От часи дивні. Часи, коли крадіїв та блазнів з визнаним судом брехуна та шахрая зкстртчпють почесною вартою і приймають у себе королі.
показать весь комментарий
17.09.2025 06:54 Ответить
а де Маніна шляпа ?
показать весь комментарий
17.09.2025 07:06 Ответить
В деле.
показать весь комментарий
17.09.2025 07:53 Ответить
Стармер вправ мізки рудому
показать весь комментарий
17.09.2025 07:09 Ответить
Марна справа -треба їх мати...
показать весь комментарий
17.09.2025 08:25 Ответить
Він після здибанки з ×уйлом так і ходить з розкритим ротом.
показать весь комментарий
17.09.2025 07:14 Ответить
І без червоної доріжки обійшлись
показать весь комментарий
17.09.2025 07:34 Ответить
дурне поїхало в турне
показать весь комментарий
17.09.2025 07:49 Ответить
Якби я був королем...
показать весь комментарий
17.09.2025 07:51 Ответить
ЦЕ Ж ЯКИЙСЬ ЖАХ зустрічав тільки міністр МЗС =СТАРМЕР ПОКЛАВ НА РУДОГО причандалля
показать весь комментарий
17.09.2025 08:31 Ответить
Хоча б не вирішив що Великобританію треба приєднати до США.
показать весь комментарий
17.09.2025 08:48 Ответить
 
 