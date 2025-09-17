Трамп прибыл в Лондон со вторым государственным визитом. ФОТО

Президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп прибыли в Лондон во вторник вечером с историческим вторым государственным визитом в Соединенное Королевство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

В лондонском аэропорту Станстед супругов Трампов встретили военнослужащие Королевских ВВС и британские чиновники, в частности - министр иностранных дел Иветт Купер.

Фото: CNN

Затем президент и первая леди отправились в Уинфилд-Хаус, официальную резиденцию посла США в Великобритании, чтобы провести вечер.

Среди гостей, путешествующих с президентом и первой леди на борту Air Force One, были дочь Трампа Тиффани Трамп с мужем, руководитель аппарата Сьюзи Уайлз, заместитель руководителя аппарата Стивен Миллер и пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.

Официальная часть встречи начнется в среду, когда Трампов в Виндзорском замке встретят король Карл III и королева Камилла.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что король Чарльз III готовится встречать Дональда Трампа в Великобритании.