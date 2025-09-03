Трамп о слухах о своей смерти: Я слышал об этом, но не слышал об этом в таком масштабе

Президент США Дональд Трамп отреагировал на слухи о своей смерти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время встречи с представителями медиа.

Трамп подтвердил: он знал о слухах о якобы ухудшении состояния его здоровья.

"На прошлой неделе я провел многочисленные пресс-конференции, все успешные. Они прошли очень хорошо, как и сейчас. А потом я не проводил ни одной в течение двух дней, и они сказали: "С ним, наверное, что-то не так". Байден не проводил их месяцами", - заявил он.

Он заверил, что имел насыщенные выходные, которые затянулись по случаю Дня труда. По его словам, он ежедневно посещал свое поле для гольфа в Вирджинии и напомнил, что 29 сентября дал интервью газете Daily Caller.

"Это также своего рода более длинные выходные, знаете, это выходные на День труда. Я бы сказал, что многие люди знают, что я был очень активным в этот День труда. Я слышал об этом, но не слышал об этом в таком масштабе", - резюмировал Трамп.

