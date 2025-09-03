РУС
Трамп о слухах о своей смерти: Я слышал об этом, но не слышал об этом в таком масштабе

Трамп прокомментировал слухи о своей смерти

Президент США Дональд Трамп отреагировал на слухи о своей смерти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время встречи с представителями медиа.

Трамп подтвердил: он знал о слухах о якобы ухудшении состояния его здоровья.

"На прошлой неделе я провел многочисленные пресс-конференции, все успешные. Они прошли очень хорошо, как и сейчас. А потом я не проводил ни одной в течение двух дней, и они сказали: "С ним, наверное, что-то не так". Байден не проводил их месяцами", - заявил он.

Читайте: Трамп о последствиях, если не будет встречи Путина и Зеленского: "Посмотрим, что произойдет" (дополнено)

Он заверил, что имел насыщенные выходные, которые затянулись по случаю Дня труда. По его словам, он ежедневно посещал свое поле для гольфа в Вирджинии и напомнил, что 29 сентября дал интервью газете Daily Caller.

"Это также своего рода более длинные выходные, знаете, это выходные на День труда. Я бы сказал, что многие люди знают, что я был очень активным в этот День труда. Я слышал об этом, но не слышал об этом в таком масштабе", - резюмировал Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семья Трампа заработала до $6 миллиардов после запуска своей новой криптовалюты, - WSJ

+10
Я тебе "поправлю"... Морально він навіть ніколи не жив... Про його аморальність натякала навіть його мати, коли він ще був молодим... І це підтверджували, все його життя, ті, хто мав нещастя контактувать з ним у житті...
А щодо цієї звістки - так старий дурень не зрозумів "натяку"... Він ПОМЕР, ЯК ПОЛІТИЧНА ФІГУРА... І під собою поховав "велич Америки", про яку горлав на всіх перехрестях... Це виглядить так, наче у картинній галереї, десь за шторою, здох кіт, і уже розіклався та розплився по паркету... Його й прибрать можуть - але трупний запах надовго в"їсться у підлогу та стіни...
03.09.2025 02:55
03.09.2025 02:55
+7
Трампон морально здох вже давним-давно. Залишилася лише фізична оболонка.
03.09.2025 02:16
03.09.2025 02:16
+6
Головне "нобелівку" відтяпати, а потім ... "поле для гольфа".
03.09.2025 02:00
03.09.2025 02:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Головне "нобелівку" відтяпати, а потім ... "поле для гольфа".
03.09.2025 02:00
03.09.2025 02:00
Цей жлоб не захотів платити за місце на цвинтарі для своєї попередньої дружини і поховав її на приватному полі для гольфа...
03.09.2025 05:22
03.09.2025 05:22
Шнобелевку. Но он и на нее не тянет.
03.09.2025 10:37
03.09.2025 10:37
https://www.youtube.com/watch?v=IsjCnFSr6yI

Трамп имел хирургическую операцию! КРАЕВ: Белый дом срочно ЗАСЕКРЕТИЛ историю болезни

прекрасний молодий політолог Краєв
03.09.2025 02:06
03.09.2025 02:06
Трампон морально здох вже давним-давно. Залишилася лише фізична оболонка.
03.09.2025 02:16
03.09.2025 02:16
Я тебе "поправлю"... Морально він навіть ніколи не жив... Про його аморальність натякала навіть його мати, коли він ще був молодим... І це підтверджували, все його життя, ті, хто мав нещастя контактувать з ним у житті...
А щодо цієї звістки - так старий дурень не зрозумів "натяку"... Він ПОМЕР, ЯК ПОЛІТИЧНА ФІГУРА... І під собою поховав "велич Америки", про яку горлав на всіх перехрестях... Це виглядить так, наче у картинній галереї, десь за шторою, здох кіт, і уже розіклався та розплився по паркету... Його й прибрать можуть - але трупний запах надовго в"їсться у підлогу та стіни...
03.09.2025 02:55
03.09.2025 02:55
Але навіть за спиною у нього на сьогодішньому зврененні до американців стояли з ПАДАБАСТРАСТНИМИ либами до його спини на полусогнутих - Венс й уся інша рабськосерлива "еліта" . БЛДхйло возить масовку за собою а цьому навіть масовка з народу раба не потрібна ...
03.09.2025 03:28
03.09.2025 03:28
Судячи з його пустопорожньої "спецзаяви - Трамп, як алкоголік, рятується від гіркого похмілля, черговою дозою... Алкоголік - новою порцією спиртного, а Трамп - новою порцією "політичної беззмістовної тріскотні"...
03.09.2025 03:35
03.09.2025 03:35
Харе Крішма)
03.09.2025 04:52
03.09.2025 04:52
Здохни мразiна!
03.09.2025 02:18
03.09.2025 02:18
зомбі
03.09.2025 02:32
03.09.2025 02:32
30% робочого часу проводити за грою в гольф - то є найвеличніша продуктивність президентів всіх часів!...
03.09.2025 04:35
03.09.2025 04:35
Як він вирахував, щовсі пресконференції «успішні»?
Який саме успіх?
Чудячи по інтернет спільноті США його успіх лише в тому, що його стали зневажвти вже і магівці.
03.09.2025 06:12
03.09.2025 06:12
Чьйорт пьйобері, шьйорт пьйобери. Дивіться, ще живий.
03.09.2025 06:23
03.09.2025 06:23
Він просто грав у гольф - а там новин не транслюють
03.09.2025 07:20
03.09.2025 07:20
Не збулися надії зелебобів: доведеться ковтати пілюлю.
Напевно і про свого ідола щось чули,але не хочуть повідати.
03.09.2025 07:48
03.09.2025 07:48
Спи спокойно, дорогой друг Трамп. Слухи о твоей смерти не подтвердились...
03.09.2025 08:19
03.09.2025 08:19
Буде прикольно,якщо руде чмо активно помре раніше дійсно тяжко хворого Байдена! Дай Боже Байдена здоров'я!
03.09.2025 08:30
03.09.2025 08:30
Коли Бог хоче покарати людей - то позбавляє їх розуму. Дійшла черга й до американців, бо якось по-іншому пояснити обрання цього блазня неможливо.
03.09.2025 08:54
03.09.2025 08:54
Трамп ще живий, а от його сектанти вже подохли. Всі ці джавеліни вікторіі та second first з *********-********* навіть носа не висовують, сидять тіхо, як щури.
03.09.2025 08:55
03.09.2025 08:55
Закрийте вже ваші невдячні роти. ERAM вам не потрібний, то відмовтеся. Заодно і від старлінка. Ви за 4 роки війни навіть патронного заводу не збудували. Ви зі свого найвеличнішого та з себе питайте, а Трамп вам нічого не винен.
03.09.2025 10:25
03.09.2025 10:25 Ответить
 
 