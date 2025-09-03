Трамп про чутки про свою смерть: Я чув про це, але не чув про це в такому масштабі

Президент США Дональд Трамп відреагував на чутки про свою смерть.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав під час зустрічі з представниками медіа.

Трамп підтвердив: він знав про чутки щодо нібито погіршення стану його здоров’я.

"Минулого тижня я провів численні пресконференція, всі успішні. Вони пройшли дуже добре, як і зараз. А потім я не проводив жодної протягом двох днів, і вони сказали: "З ним, напевно, щось не так". Байден не проводив їх місяцями", - заявив він.

Він запевнив, що мав насичені вихідні, які затяглися з нагоди Дня праці. За його словами, він щодня відвідував своє поле для гольфу у Вірджинії та нагадав, що 29 вересня дав інтерв’ю газеті Daily Caller.

"Це також свого роду довші вихідні, знаєте, це вихідні на День праці. Я б сказав, що багато людей знають, що я був дуже активним у цей День праці. Я чув про це, але не чув про це в такому масштабі", - резюмував Трамп.

