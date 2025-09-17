УКР
Трамп прибув до Лондона з другим державним візитом. ФОТО

Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп прибули до Лондона у вівторок увечері з історичним другим державним візитом до Сполученого Королівства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посинням на CNN.

У лондонському аеропорту Станстед подружжя Трампів зустріли військовослужбовці Королівських ВПС та британські чиновники, зокрема міністр закордонних справ Іветт Купер.

Трамп у Лондоні
Фото: CNN

Потім президент і перша леді вирушили до Вінфілд-Хауса, офіційної резиденції посла США у Великій Британії, щоб провести вечір.

Серед гостей, які подорожували з президентом та першою леді на борту Air Force One, були дочка Трампа Тіффані Трамп з чоловіком, керівник апарату Сьюзі Вайлз, заступник керівника апарату Стівен Міллер та прессекретарка Керолайн Лівітт.

Також читайте: Фон дер Ляєн та Трамп обговорили санкційну політику проти РФ

Офіційна частина зустрічі розпочнеться у середу, коли Трампів у Віндзорському замку зустрінуть король Чарльз III та королева Камілла.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа у Великій Британії.

Автор: 

Велика Британія (5782) Трамп Дональд (7147) Чарльз III (25)
