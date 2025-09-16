Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа у Великій Британії
Британська столиця готується до важливого візиту: Дональд Трамп та його дружина Меланія прибудуть до Лондона сьогодні 16 вересня із триденним візитом.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.
Працівники палацу зазначають, що зустріч може виявитися незручною через відмінності в характерах.
"Чарльз не любить світських розмов... Камілла схильна до простоти, вона скоріше господиня маєтку, ніж модниця. У принципі, це не найвдаліша комбінація, адже Трампу потрібно, щоб навколо нього крутилися. А Чарльз цього не може",– розповів співробітник палацу.
Король Чарльз покладає великі надії на дипломатичний шарм принцеси Уельської.
Візит розпочнеться у Віндзорському замку. Першими Трампа і Меланію зустрінуть Кейт і принц Вільям, які проведуть гостей до короля Чарльза та королеви Камілли, де відбудеться масштабна церемонія вітання.
"Зеленському доведеться укласти угоду", - зазначив глава Білого дому.
Ось саме це я й мала на увазі ... про майбутню ось-ось реакцію батечка Короля на натяк сина -воїна ...