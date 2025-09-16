Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа у Великій Британії

Британська столиця готується до важливого візиту: Дональд Трамп та його дружина Меланія прибудуть до Лондона сьогодні 16 вересня із триденним візитом.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.

Працівники палацу зазначають, що зустріч може виявитися незручною через відмінності в характерах.

"Чарльз не любить світських розмов... Камілла схильна до простоти, вона скоріше господиня маєтку, ніж модниця. У принципі, це не найвдаліша комбінація, адже Трампу потрібно, щоб навколо нього крутилися. А Чарльз цього не може",– розповів співробітник палацу.

Король Чарльз покладає великі надії на дипломатичний шарм принцеси Уельської.

Візит розпочнеться у Віндзорському замку. Першими Трампа і Меланію зустрінуть Кейт і принц Вільям, які проведуть гостей до короля Чарльза та королеви Камілли, де відбудеться масштабна церемонія вітання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський готовий до тристоронньої зустрічі з Трампом і Путіним, але без умов Кремля