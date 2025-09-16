УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9657 відвідувачів онлайн
Новини
640 9

Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа у Великій Британії

Король Чарльз готується до зустрічі із Трампом

Британська столиця готується до важливого візиту: Дональд Трамп та його дружина Меланія прибудуть до Лондона сьогодні 16 вересня із триденним візитом. 

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.

Працівники палацу зазначають, що зустріч може виявитися незручною через відмінності в характерах.

"Чарльз не любить світських розмов... Камілла схильна до простоти, вона скоріше господиня маєтку, ніж модниця. У принципі, це не найвдаліша комбінація, адже Трампу потрібно, щоб навколо нього крутилися. А Чарльз цього не може",– розповів співробітник палацу.

Король Чарльз покладає великі надії на дипломатичний шарм принцеси Уельської.

Візит розпочнеться у Віндзорському замку. Першими Трампа і Меланію зустрінуть Кейт і принц Вільям, які проведуть гостей до короля Чарльза та королеви Камілли, де відбудеться масштабна церемонія вітання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський готовий до тристоронньої зустрічі з Трампом і Путіним, але без умов Кремля

Автор: 

Велика Британія (5781) Трамп Дональд (7136) Чарльз III (23)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Візит синочка до Києва був не тільки душевноспрямованим але й не просто тільки це .Оскільки він не владах з сім"єю монарха й живе у США Й не прибічник Трампа точно, чекає від нього на депортацію. Тому його візит був ще й жестом для батечка котрий готується прийняти рудого Лідора .
показати весь коментар
16.09.2025 16:10 Відповісти
показати весь коментар
16.09.2025 16:20 Відповісти
Трамп журналістам на тлі візиту до Британії.

"Зеленському доведеться укласти угоду", - зазначив глава Білого дому.

Ось саме це я й мала на увазі ... про майбутню ось-ось реакцію батечка Короля на натяк сина -воїна ...
показати весь коментар
16.09.2025 16:57 Відповісти
"Король та жебрак" Твена читав. Ех, нема у мене таланту пісменника, а тоб я написав трилогію - "Король та шахрай", "Король та блазень", "Король та .......".
показати весь коментар
16.09.2025 16:41 Відповісти
Пробачте, "Принць та жебрак".
показати весь коментар
16.09.2025 16:42 Відповісти
Найкраще усе б вмістилося в одну книжку під назвою "Життя та смерть зрадника світової демократії та американського народу".
показати весь коментар
16.09.2025 17:06 Відповісти
Перед Віндзорським замком розгорнули ось таке покривало:

показати весь коментар
16.09.2025 16:55 Відповісти
Charles is preparing for the real coronation - by the Leader of the Free World.
показати весь коментар
16.09.2025 17:12 Відповісти
 
 