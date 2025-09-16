Король Чарльз III готовится встречать Дональда Трампа в Великобритании
Британская столица готовится к важному визиту: Дональд Трамп и его жена Мелания прибудут в Лондон сегодня 16 сентября с трехдневным визитом.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.
Работники дворца отмечают, что встреча может оказаться неудобной из-за различий в характерах.
"Чарльз не любит светских разговоров... Камилла склонна к простоте, она, скорее, - хозяйка поместья, чем модница. В принципе, это не самая удачная комбинация, поскольку Трампу нужно, чтобы вокруг него крутились. А Чарльз этого не может", - рассказал сотрудник дворца.
Король Чарльз возлагает большие надежды на дипломатический шарм принцессы Уэльской.
Визит начнется в Виндзорском замке. Первыми Трампа и Меланию встретят Кейт и принц Уильям, которые проведут гостей к королю Чарльзу и королеве Камилле, где состоится масштабная церемония приветствия.
