Король Чарльз III готовится встречать Дональда Трампа в Великобритании

Британская столица готовится к важному визиту: Дональд Трамп и его жена Мелания прибудут в Лондон сегодня 16 сентября с трехдневным визитом.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.

Работники дворца отмечают, что встреча может оказаться неудобной из-за различий в характерах.

"Чарльз не любит светских разговоров... Камилла склонна к простоте, она, скорее, - хозяйка поместья, чем модница. В принципе, это не самая удачная комбинация, поскольку Трампу нужно, чтобы вокруг него крутились. А Чарльз этого не может", - рассказал сотрудник дворца.

Король Чарльз возлагает большие надежды на дипломатический шарм принцессы Уэльской.

Визит начнется в Виндзорском замке. Первыми Трампа и Меланию встретят Кейт и принц Уильям, которые проведут гостей к королю Чарльзу и королеве Камилле, где состоится масштабная церемония приветствия.

