Король Чарльз III готовится встречать Дональда Трампа в Великобритании

Король Чарльз готовится к встрече с Трампом

Британская столица готовится к важному визиту: Дональд Трамп и его жена Мелания прибудут в Лондон сегодня 16 сентября с трехдневным визитом.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.

Работники дворца отмечают, что встреча может оказаться неудобной из-за различий в характерах.

"Чарльз не любит светских разговоров... Камилла склонна к простоте, она, скорее, - хозяйка поместья, чем модница. В принципе, это не самая удачная комбинация, поскольку Трампу нужно, чтобы вокруг него крутились. А Чарльз этого не может", - рассказал сотрудник дворца.

Король Чарльз возлагает большие надежды на дипломатический шарм принцессы Уэльской.

Визит начнется в Виндзорском замке. Первыми Трампа и Меланию встретят Кейт и принц Уильям, которые проведут гостей к королю Чарльзу и королеве Камилле, где состоится масштабная церемония приветствия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп анонсировал разговор с Си Цзиньпином 19 сентября

Візит синочка до Києва був не тільки душевноспрямованим але й не просто тільки це .Оскільки він не владах з сім"єю монарха й живе у США Й не прибічник Трампа точно, чекає від нього на депортацію. Тому його візит був ще й жестом для батечка котрий готується прийняти рудого Лідора .
16.09.2025 16:10 Ответить
16.09.2025 16:20 Ответить
Трамп журналістам на тлі візиту до Британії.

"Зеленському доведеться укласти угоду", - зазначив глава Білого дому.

Ось саме це я й мала на увазі ... про майбутню ось-ось реакцію батечка Короля на натяк сина -воїна ...
16.09.2025 16:57 Ответить
"Король та жебрак" Твена читав. Ех, нема у мене таланту пісменника, а тоб я написав трилогію - "Король та шахрай", "Король та блазень", "Король та .......".
16.09.2025 16:41 Ответить
Пробачте, "Принць та жебрак".
16.09.2025 16:42 Ответить
Найкраще усе б вмістилося в одну книжку під назвою "Життя та смерть зрадника світової демократії та американського народу".
16.09.2025 17:06 Ответить
Перед Віндзорським замком розгорнули ось таке покривало:

16.09.2025 16:55 Ответить
Charles is preparing for the real coronation - by the Leader of the Free World.
16.09.2025 17:12 Ответить
 
 