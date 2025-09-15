Трамп анонсировал разговор с Си Цзиньпином 19 сентября

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в пятницу, 19 сентября, проведет разговор с лидером Китая Си Цзиньпином после переговоров между представителями США и Китая в Мадриде.

По его словам, переговоры представителей США и Китая по торговым вопросам прошли "очень хорошо" и вскоре завершатся.

Трамп заявил, что на этой встрече были достигнуты договоренности по "одной компании, которую молодежь в нашей стране очень хотела спасти".

Вероятно, речь идет о компании ByteDance Ltd., которая является владелицей приложения TikTok - соцсеть, связанная с Китаем.

"В пятницу я буду разговаривать с президентом Си. Отношения остаются очень прочными", - добавил американский лидер.

