Трамп анонсировал разговор с Си Цзиньпином 19 сентября
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в пятницу, 19 сентября, проведет разговор с лидером Китая Си Цзиньпином после переговоров между представителями США и Китая в Мадриде.
Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, переговоры представителей США и Китая по торговым вопросам прошли "очень хорошо" и вскоре завершатся.
Трамп заявил, что на этой встрече были достигнуты договоренности по "одной компании, которую молодежь в нашей стране очень хотела спасти".
Вероятно, речь идет о компании ByteDance Ltd., которая является владелицей приложения TikTok - соцсеть, связанная с Китаем.
"В пятницу я буду разговаривать с президентом Си. Отношения остаются очень прочными", - добавил американский лидер.
