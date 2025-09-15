РУС
Разговор Трампа и Си Цзиньпина
1 122 20

Трамп анонсировал разговор с Си Цзиньпином 19 сентября

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в пятницу, 19 сентября, проведет разговор с лидером Китая Си Цзиньпином после переговоров между представителями США и Китая в Мадриде.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, переговоры представителей США и Китая по торговым вопросам прошли "очень хорошо" и вскоре завершатся.

Трамп заявил, что на этой встрече были достигнуты договоренности по "одной компании, которую молодежь в нашей стране очень хотела спасти".

Вероятно, речь идет о компании ByteDance Ltd., которая является владелицей приложения TikTok - соцсеть, связанная с Китаем.

"В пятницу я буду разговаривать с президентом Си. Отношения остаются очень прочными", - добавил американский лидер.

Трамп и Си Цзиньпин поговорят 19 сентября

Китай (3176) США (27898) Си Цзиньпин (324) Трамп Дональд (6597)
Топ комментарии
+5

показать весь комментарий
15.09.2025 17:01 Ответить
+2
Буде потужна!!
показать весь комментарий
15.09.2025 16:55 Ответить
+1
Два виродка побесідують. Чи й не новина.
показать весь комментарий
15.09.2025 16:57 Ответить
Буде потужна!!
показать весь комментарий
15.09.2025 16:55 Ответить
рижий дуболоб перетре з вузькооким дуболобом по питанню ботоксного дуболоба
показать весь комментарий
15.09.2025 16:59 Ответить
Потужна та прекрасна!
показать весь комментарий
15.09.2025 17:39 Ответить
Буде каятись - шо грішним ділом - хотів на нього наїхати
показать весь комментарий
15.09.2025 16:56 Ответить
Два виродка побесідують. Чи й не новина.
показать весь комментарий
15.09.2025 16:57 Ответить

показать весь комментарий
15.09.2025 17:01 Ответить
Боже! Це розумна жінка! Чого про неї так мало аідомо? 🤔
показать весь комментарий
15.09.2025 17:50 Ответить
Тампакс просить дозволу полизати чобати у Сі
показать весь комментарий
15.09.2025 17:19 Ответить
це буде найкраща розмова
показать весь комментарий
15.09.2025 17:24 Ответить
Розмова з комунякою марна витрата часу .
показать весь комментарий
15.09.2025 17:36 Ответить
А може Трампу подобаєтся як його посилають на ..... та у сраку? Може він садомазохист?
показать весь комментарий
15.09.2025 17:41 Ответить
Та ні ,воно просто відробляє кошти кремля.
показать весь комментарий
15.09.2025 18:05 Ответить
якби іржавий був Президентом, то це була б дуже конструктивна та гарна розмова
показать весь комментарий
15.09.2025 17:57 Ответить
Сподівається на жорстке порно? 🤔
показать весь комментарий
15.09.2025 17:51 Ответить
Сейчас уже понятие порно необходимо разделить) Кто, кого, куда, чем, для чего? Это только верхушка) Как увиденное, прочитанное или услышанное влияет на неокрепшие умы! Следующий уровень) Кого считать неокрепшими умами!
показать весь комментарий
15.09.2025 17:55 Ответить
Залишилось узнати чи знає про майбутню розмову Сі.
показать весь комментарий
15.09.2025 18:05 Ответить
Навіть якщо не знає, це не завадить Свіні Пуху порозмовляти про якусь рандомну ахінею, на кшталт безсмертя.
показать весь комментарий
15.09.2025 18:32 Ответить
Не може чубатий без сеансу садомазо.
показать весь комментарий
15.09.2025 18:55 Ответить
показать весь комментарий
15.09.2025 19:10 Ответить
Через агресію пітьми проти Польщі згідно настанов для ***** від товариша Сі "Великий шовковий шлях" - усьо.

@ (в перекладі):
Тригодинні переговори глави МЗС Китаю Ван І з польським колегою Радославом Сікорським закінчилися безрезультатно.
Варшава відмовилася відкривати кордон із Білоруссю, незважаючи на прохання Пекіна та проблеми з транзитом китайських товарів.
показать весь комментарий
15.09.2025 19:39 Ответить
 
 