Новини Розмова Трампа та Сі Цзіньпіна
797 16

Трамп анонсував розмову з Сі Цзіньпіном 19 вересня

Президент США Дональд Трамп повідомив, що у п’ятницю, 19 вересня, проведе розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном після переговорів між представниками США та Китаю у Мадриді.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, переговори представників США та Китаю з торговельних питань пройшли "дуже добре" і невдовзі завершаться.

Трамп заявив, що на цій зустрічі було досягнуто домовленостей щодо "однієї компанії, яку молодь в нашій країні дуже хотіла врятувати".

Ймовірно, йдеться про компанію ByteDance Ltd., яка є власницею застосунку TikTok –– соцмережа, пов’язана з Китаєм.

"У п'ятницю я буду розмовляти з президентом Сі. Відносини залишаються дуже міцними", - додав американський лідер.

Трамп та Сі Цзіньпін поговорять 19 вересня

Автор: 

Топ коментарі
+3

15.09.2025 17:01 Відповісти
15.09.2025 17:01 Відповісти
+2
Буде потужна!!
15.09.2025 16:55 Відповісти
15.09.2025 16:55 Відповісти
+1
рижий дуболоб перетре з вузькооким дуболобом по питанню ботоксного дуболоба
15.09.2025 16:59 Відповісти
15.09.2025 16:59 Відповісти
Буде потужна!!
15.09.2025 16:55 Відповісти
15.09.2025 16:55 Відповісти
рижий дуболоб перетре з вузькооким дуболобом по питанню ботоксного дуболоба
15.09.2025 16:59 Відповісти
15.09.2025 16:59 Відповісти
Потужна та прекрасна!
15.09.2025 17:39 Відповісти
15.09.2025 17:39 Відповісти
Буде каятись - шо грішним ділом - хотів на нього наїхати
15.09.2025 16:56 Відповісти
15.09.2025 16:56 Відповісти
Два виродка побесідують. Чи й не новина.
15.09.2025 16:57 Відповісти
15.09.2025 16:57 Відповісти

15.09.2025 17:01 Відповісти
15.09.2025 17:01 Відповісти
Боже! Це розумна жінка! Чого про неї так мало аідомо? 🤔
15.09.2025 17:50 Відповісти
15.09.2025 17:50 Відповісти
Тампакс просить дозволу полизати чобати у Сі
15.09.2025 17:19 Відповісти
15.09.2025 17:19 Відповісти
це буде найкраща розмова
15.09.2025 17:24 Відповісти
15.09.2025 17:24 Відповісти
Розмова з комунякою марна витрата часу .
15.09.2025 17:36 Відповісти
15.09.2025 17:36 Відповісти
А може Трампу подобаєтся як його посилають на ..... та у сраку? Може він садомазохист?
15.09.2025 17:41 Відповісти
15.09.2025 17:41 Відповісти
Та ні ,воно просто відробляє кошти кремля.
15.09.2025 18:05 Відповісти
15.09.2025 18:05 Відповісти
якби іржавий був Президентом, то це була б дуже конструктивна та гарна розмова
15.09.2025 17:57 Відповісти
15.09.2025 17:57 Відповісти
Сподівається на жорстке порно? 🤔
15.09.2025 17:51 Відповісти
15.09.2025 17:51 Відповісти
Сейчас уже понятие порно необходимо разделить) Кто, кого, куда, чем, для чего? Это только верхушка) Как увиденное, прочитанное или услышанное влияет на неокрепшие умы! Следующий уровень) Кого считать неокрепшими умами!
15.09.2025 17:55 Відповісти
15.09.2025 17:55 Відповісти
Залишилось узнати чи знає про майбутню розмову Сі.
15.09.2025 18:05 Відповісти
15.09.2025 18:05 Відповісти
 
 