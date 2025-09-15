Трамп анонсував розмову з Сі Цзіньпіном 19 вересня

Президент США Дональд Трамп повідомив, що у п’ятницю, 19 вересня, проведе розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном після переговорів між представниками США та Китаю у Мадриді.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, переговори представників США та Китаю з торговельних питань пройшли "дуже добре" і невдовзі завершаться.

Трамп заявив, що на цій зустрічі було досягнуто домовленостей щодо "однієї компанії, яку молодь в нашій країні дуже хотіла врятувати".

Ймовірно, йдеться про компанію ByteDance Ltd., яка є власницею застосунку TikTok –– соцмережа, пов’язана з Китаєм.

"У п'ятницю я буду розмовляти з президентом Сі. Відносини залишаються дуже міцними", - додав американський лідер.

