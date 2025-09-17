Король Чарльз III може вплинути на позицію Трампа щодо України, - Politico

Союзники України намагаються зробити все можливе, щоб утримати Дональда Трампа на своєму боці. Цього тижня до цього залучили короля Англії Чарльза III.

Про це йдеться в матеріалі Politico, передає Цензор.НЕТ.

Так, разом із першою леді Меланією Трамп лідер США стане першим президентом Штатів, якого офіційно приймуть у Віндзорському замку.

У Лондоні готують пишний прийом із банкетом, почесним супроводом та військовим авіапарадом. Метою є нагадати про довгу історію військового співробітництва Великої Британії та США.

Король як союзник

Влада Великої Британії розраховує, що королівський "шарм" допоможе прем'єру Стармеру переконати Трампа посилити тиск на російського диктатора Володимира Путіна. Офіційно переговори про мир в Україні не значаться в програмі, проте джерела видання очікують, що обговорення цього питання відбудуться за закритими дверима.

Один із високопоставлених військових чиновників заявив, що король "дуже близький" до деталей переговорів про припинення вогню та особисто до президента Зеленського, що дає Лондону унікальну перевагу - монарха, який тихо, але послідовно демонстрував свою підтримку Києва - і готовий зробити свій внесок, щоб протистояти скептицизму США щодо цього.

Підтримка України

Трамп має глибоку повагу до британської монархії. Вирушаючи до Лондона, він назвав Чарльза "елегантним джентльменом" і візит - "великою честю".

"Він, м'яко кажучи, ставився до Зеленського набагато менш шанобливо, неодноразово натякаючи, що той несе відповідальність за вторгнення Росії в його країну, та принижуючи його під час їхньої сумнозвісної зустрічі в Овальному кабінеті на початку цього року.

У часи вкрай невизначеної підтримки з боку Америки, український лідер знайшов свого прихильника в особі короля.

Чарльз несподівано запросив Зеленського на чай у Сандрінгемі після фіаско в Овальному кабінеті, а потім на обід у Віндзорському замку якраз перед червневим самітом НАТО", - пише видання.

Спроби переконати Трампа

Трамп під час візиту проведе ніч у Віндзорі, де відбудеться каретна процесія, обід у парадній залі та державний банкет. Колишній дипломат заявив, що в кулуарах король може спробувати переконати підтримати Україну.

Нещодавно Чарльз у посланні до Дня незалежності України закликав до "справедливого і міцного миру". Експерти не виключають, що він знову згадає Україну у своїй промові на банкеті. Символізм візиту підкреслює роль Британії та США як союзників у війнах.

Видання зауважує, що залишається питання, чи матимуть значення спроби короля.

"Один урядовий радник вказав на королівський прийом Трампа королем Віллемом-Олександром та королевою Нідерландів Максимою, стверджуючи, що це допомогло прокласти шлях для успішного саміту НАТО, на якому він підтвердив свою відданість Альянсу", - йдеться в матеріалі.

Цього разу разом із Трампом до Великої Британії прибувають держсекретар Марко Рубіо і спецпосланець Стів Віткофф, яких також намагатимуться схилити до підтримки України.

"Якщо головним завданням Великої Британії досі було намагання утримати Трампа в переговорах щодо України, то король принаймні зробить свій внесок у ці зусилля", - додали журналісти.

