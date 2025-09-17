УКР
Король Чарльз III може вплинути на позицію Трампа щодо України, - Politico

Король Чарльз може вплинути на позицію Трампа щодо України

Союзники України намагаються зробити все можливе, щоб утримати Дональда Трампа на своєму боці. Цього тижня до цього залучили короля Англії Чарльза III.

Про це йдеться в матеріалі Politico, передає Цензор.НЕТ.

Так, разом із першою леді Меланією Трамп лідер США стане першим президентом Штатів, якого офіційно приймуть у Віндзорському замку. 

У Лондоні готують пишний прийом із банкетом, почесним супроводом та військовим авіапарадом. Метою є нагадати про довгу історію військового співробітництва Великої Британії та США.

Король як союзник

Влада Великої Британії розраховує, що королівський "шарм" допоможе прем'єру Стармеру переконати Трампа посилити тиск на російського диктатора Володимира Путіна. Офіційно переговори про мир в Україні не значаться в програмі, проте джерела видання очікують, що обговорення цього питання відбудуться за закритими дверима.

Один із високопоставлених військових чиновників заявив, що король "дуже близький" до деталей переговорів про припинення вогню та особисто до президента Зеленського, що дає Лондону унікальну перевагу - монарха, який тихо, але послідовно демонстрував свою підтримку Києва - і готовий зробити свій внесок, щоб протистояти скептицизму США щодо цього.

Підтримка України

Трамп має глибоку повагу до британської монархії. Вирушаючи до Лондона, він назвав Чарльза "елегантним джентльменом" і візит - "великою честю".

"Він, м'яко кажучи, ставився до Зеленського набагато менш шанобливо, неодноразово натякаючи, що той несе відповідальність за вторгнення Росії в його країну, та принижуючи його під час їхньої сумнозвісної зустрічі в Овальному кабінеті на початку цього року.

У часи вкрай невизначеної підтримки з боку Америки, український лідер знайшов свого прихильника в особі короля.

Чарльз несподівано запросив Зеленського на чай у Сандрінгемі після фіаско в Овальному кабінеті, а потім на обід у Віндзорському замку якраз перед червневим самітом НАТО", - пише видання.

Король Чарльз може вплинути на позицію Трампа щодо України

Спроби переконати Трампа

Трамп під час візиту проведе ніч у Віндзорі, де відбудеться каретна процесія, обід у парадній залі та державний банкет. Колишній дипломат заявив, що в кулуарах король може спробувати переконати підтримати Україну.

Нещодавно Чарльз у посланні до Дня незалежності України закликав до "справедливого і міцного миру". Експерти не виключають, що він знову згадає Україну у своїй промові на банкеті. Символізм візиту підкреслює роль Британії та США як союзників у війнах.

Видання зауважує, що залишається питання, чи матимуть значення спроби короля.

"Один урядовий радник вказав на королівський прийом Трампа королем Віллемом-Олександром та королевою Нідерландів Максимою, стверджуючи, що це допомогло прокласти шлях для успішного саміту НАТО, на якому він підтвердив свою відданість Альянсу", - йдеться в матеріалі.

Цього разу разом із Трампом до Великої Британії прибувають держсекретар Марко Рубіо і спецпосланець Стів Віткофф, яких також намагатимуться схилити до підтримки України.

"Якщо головним завданням Великої Британії досі було намагання утримати Трампа в переговорах щодо України, то король принаймні зробить свій внесок у ці зусилля", - додали журналісти.

Велика Британія (5782) США (24317) Трамп Дональд (7147) Чарльз III (25)
Топ коментарі
+5
На трампа хіба що може вплинути особистий лікар: якщо не забуде видати кінську пачку ліків для маскування деменції.

Тоді трамп виглядає кілька годин терпимо. А як ліки не дають - то починається: "вони перемогли наполеона", "клятий Байден", "подарували 350 мільярдів"
17.09.2025 11:19 Відповісти
+4
На рудого, крім ху...ла ніхто більше вплинути не може! Досить вже мріяти та сподіватися на розум та справедливість самозакоханого заокеанського півня! 🤬
17.09.2025 11:18 Відповісти
+4
Для трампа є тількі один Лікар-патологоанатом.
17.09.2025 11:22 Відповісти
Трамп хоче переметнутись на бік путлєра? - нігуя собі - клюшкою по голові - ділов то
17.09.2025 11:17 Відповісти
На рудого, крім ху...ла ніхто більше вплинути не може! Досить вже мріяти та сподіватися на розум та справедливість самозакоханого заокеанського півня! 🤬
17.09.2025 11:18 Відповісти
Взагалі-то, всі хто володіє мистецтвом лесті Трамп дуже легко внушаемий.
17.09.2025 12:08 Відповісти
На трампа хіба що може вплинути особистий лікар: якщо не забуде видати кінську пачку ліків для маскування деменції.

Тоді трамп виглядає кілька годин терпимо. А як ліки не дають - то починається: "вони перемогли наполеона", "клятий Байден", "подарували 350 мільярдів"
17.09.2025 11:19 Відповісти
Королівським скіпетром по рудому тім'ячку - саме те, що лікар прописав.
17.09.2025 11:21 Відповісти
Король може отримати ключкою для гольфу
17.09.2025 11:34 Відповісти
На рудого мудака може вплинути дрон в голову чи стара добра куля.
17.09.2025 11:22 Відповісти
Для трампа є тількі один Лікар-патологоанатом.
17.09.2025 11:22 Відповісти
"МОЖЕ" - слово на всі часи роботи нашого керівництва.
17.09.2025 11:23 Відповісти
про що звіздьож?

Ааааа, це про "може, зможе; а може, і ні"
або "скільки шанссів в Букінгемському палаці зустріти динозавра? Можна побачити, а мона і не побачити"...
17.09.2025 11:25 Відповісти
Хіба що запропонує титул (не нижче дюка) і Вельс. Безнадійна справа...
17.09.2025 11:30 Відповісти
Трамп невиліковний шизоїд. Йому нічого не допоможе.
17.09.2025 11:31 Відповісти
Король потішить своїми урочистостями дрібну душонку трампа та й на тому всьо. Трамп найближчі роки буде робити тільки те, що дозволить йому *****.
Гамерика у дупі! У дупі *****! Ми не повинні про це забувати. Тому зараз настав час робити свою ЯЗ, без неї нам буде важко вижити та зберегти державу.
17.09.2025 11:32 Відповісти
Може вплинути, а може й не вплинути. А навіть якщо вплине, то TACO-мен через п'ять хвилин про це забуде і знову заведе пісню про $350 млрд.
17.09.2025 11:36 Відповісти
Рудому телепню нічого не допоможе. У нього одна звилина, яка закінчується проміжком між сідницями, туди все і зливається.
17.09.2025 11:42 Відповісти
Як показує практика і досвід - визначальний вплив на Трампона справляють лишень компромати від *****.
17.09.2025 11:42 Відповісти
Діяти треба симетрично - добути ті компромати і викласти перед ним ці козирі.
17.09.2025 13:05 Відповісти
Легше ***** буде замочити.
17.09.2025 13:08 Відповісти
 
 