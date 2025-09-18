Зеленский подписал закон о военном омбудсмене
Президент Украины Владимир Зеленский 18 сентября подписал закон, который предусматривает введение должности военного омбудсмена.
Об этом свидетельствует карточка соответствующего документа №13266, передает Цензор.НЕТ.
Днем ранее, 17 сентября, Верховная Рада приняла этот законопроект. Инициативу поддержали 283 народных депутата.
Закон вводит институт военного омбудсмена, который должен защищать права военнослужащих, ветеранов и членов их семей, а также осуществлять парламентский контроль в сфере обороны.
Славімо його!! міндіч Герой України!! Квартал рулить, а Умань танцює !!
хто наступний?
Колишній президент Зеленський після 20 травня 2024 року не має права підписувати закони і взагалі якийсь документи.👈
Закон має бути підписан председателем В.Ради потім президентом, також - закони, постанови Кабінету Міністрів повинні бути завірені Великою Державною Печаткою ( якої взагалі немає).
(Деяки юристи стверджують , що на законах повинни бути підписи і особисті печатки членів юридичного відділу В. Ради, який відповідає за те, щоб новий закон відповідав Конституції України)