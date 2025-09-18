Зеленский встретился с воинами, участвующими в Добропольской контрнаступательной операции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский провел встречу с украинскими защитниками в Донецкой области.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Встретился с нашими воинами, которые участвуют в Добропольской контрнаступательной операции. Пообщался с защитниками, поблагодарил за результаты и отметил их государственными наградами", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о ходе операции, общей ситуации на фронте и будущих планах.

"Шаг за шагом воины освобождают нашу землю: с начала операции уже 160 квадратных километров и семь населенных пунктов, еще более 170 квадратных километров и девять населенных пунктов очищены от оккупантов. Почти сотню оккупантов удалось взять в плен, и только в эти недели россияне имеют уже тысячи потерь ранеными и убитыми.



Спасибо воинам за стойкость. Вы действительно пример для Вооруженных Сил Украины, для всех воинов наших Сил обороны. Благодарен за вашу смелость", - добавил президент.

Читайте: Зеленский подписал закон о военном омбудсмене

















