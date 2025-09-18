Силы обороны проводят контрнаступательную операцию в районе Покровска и Доброполья, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские воины сейчас проводят одну из контрнаступательных операций на Донецком направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в видеообращении.

Речь идет о боях в районе Покровска и Доброполья.

"Жесткие бои, но удалось нанести россиянам ощутимые потери. Был сегодня первый доклад Главкома Сырского по результатам. За время от начала операции наши воины уже освободили 160 квадратных километров, еще более 170 квадратных километров очищены от оккупанта. Существенно пополнили наш обменный фонд - почти сотня уже есть российских пленных, будут еще. Уже семь населенных пунктов на направлении освобождены, еще девять - очищены от российского присутствия. Любую группу оккупантов, которые пытаются сюда заходить, уничтожают наши ребята", - отметил президент.

По словам Зеленского только с начала этой контрнаступательной операции, только в районе Покровска, только в эти недели - РФ потеряла более 2,5 тыс. военных, из них более 1,3 тыс. убитыми.

"Украина вполне справедливо защищает свои позиции, свою землю. Это героическая защита. Я горжусь нашими воинами, горжусь нашими людьми", - подытожил он.

