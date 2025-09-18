Герасимов отчитывается Путину о фейковых победах армии РФ на фронте в Украине, - Reuters
Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил диктатору Путину, что российские войска якобы продвигаются "почти на всех направлениях фронта в Украине". Это противоречит официальной позиции Киева.
Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.
По словам Герасимова, самые ожесточенные бои ведутся около Покровска в Донецкой области.
Агентство отмечает, что такие сообщения являются скорее громкими заявлениями, направленными на внутреннюю аудиторию Кремля.
"Самые ожесточенные бои идут на Красноармейском направлении, где враг безуспешно пытается остановить наше продвижение", - уверял Герасимов, использовав советское название Покровска.
Кроме этого, он утверждает, что российские войска якобы продвигаются в Донецкой области, а также дальше на запад в Запорожской и Днепропетровской областях.
По словам Герасимова, ВСУ стягивают в район боеспособные подразделения, а это, мол, "помогает россиянам" продвигаться на других участках фронта.
В то же время украинские официальные лица и президент Украины Владимир Зеленский отмечают ограниченный успех армии РФ на фронте.
В интервью Sky News Зеленский подчеркнул, что три последних наступления российских войск завершились поражением, а в ближайшее время ожидаются еще две попытки атак.
Кроме этого, в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны отбили штурмы под Покровском, а аналитики DeepState зафиксировали локальные успехи ВСУ в соседнем городе.
Также представитель украинского подразделения на Купянском направлении отметил, что российская атака там завершилась взятием в плен оккупантов.
Напомним, 18 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что украинские воины в настоящее время проводят одну из контрнаступательных операции на Донецком направлении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пропоную ще замурувати герасімова в кремлівській стіні, а Х.ла - в мавзолеї...