Герасимов отчитывается Путину о фейковых победах армии РФ на фронте в Украине, - Reuters

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил диктатору Путину, что российские войска якобы продвигаются "почти на всех направлениях фронта в Украине". Это противоречит официальной позиции Киева.

По словам Герасимова, самые ожесточенные бои ведутся около Покровска в Донецкой области.

Агентство отмечает, что такие сообщения являются скорее громкими заявлениями, направленными на внутреннюю аудиторию Кремля.

"Самые ожесточенные бои идут на Красноармейском направлении, где враг безуспешно пытается остановить наше продвижение", - уверял Герасимов, использовав советское название Покровска.

Кроме этого, он утверждает, что российские войска якобы продвигаются в Донецкой области, а также дальше на запад в Запорожской и Днепропетровской областях.

По словам Герасимова, ВСУ стягивают в район боеспособные подразделения, а это, мол, "помогает россиянам" продвигаться на других участках фронта.

В то же время украинские официальные лица и президент Украины Владимир Зеленский отмечают ограниченный успех армии РФ на фронте.

В интервью Sky News Зеленский подчеркнул, что три последних наступления российских войск завершились поражением, а в ближайшее время ожидаются еще две попытки атак.

Кроме этого, в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны отбили штурмы под Покровском, а аналитики DeepState зафиксировали локальные успехи ВСУ в соседнем городе.

Также представитель украинского подразделения на Купянском направлении отметил, что российская атака там завершилась взятием в плен оккупантов.

Напомним, 18 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что украинские воины в настоящее время проводят одну из контрнаступательных операции на Донецком направлении.