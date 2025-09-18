РУС
Герасимов отчитывается Путину о фейковых победах армии РФ на фронте в Украине, - Reuters

Герасимов лжет Путину об успехе РФ на всех фронтах в Украине

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил диктатору Путину, что российские войска якобы продвигаются "почти на всех направлениях фронта в Украине". Это противоречит официальной позиции Киева.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

По словам Герасимова, самые ожесточенные бои ведутся около Покровска в Донецкой области.

Агентство отмечает, что такие сообщения являются скорее громкими заявлениями, направленными на внутреннюю аудиторию Кремля.

"Самые ожесточенные бои идут на Красноармейском направлении, где враг безуспешно пытается остановить наше продвижение", - уверял Герасимов, использовав советское название Покровска.

Кроме этого, он утверждает, что российские войска якобы продвигаются в Донецкой области, а также дальше на запад в Запорожской и Днепропетровской областях.

По словам Герасимова, ВСУ стягивают в район боеспособные подразделения, а это, мол, "помогает россиянам" продвигаться на других участках фронта.

В то же время украинские официальные лица и президент Украины Владимир Зеленский отмечают ограниченный успех армии РФ на фронте.

В интервью Sky News Зеленский подчеркнул, что три последних наступления российских войск завершились поражением, а в ближайшее время ожидаются еще две попытки атак.

Кроме этого, в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны отбили штурмы под Покровском, а аналитики DeepState зафиксировали локальные успехи ВСУ в соседнем городе.

Также представитель украинского подразделения на Купянском направлении отметил, что российская атака там завершилась взятием в плен оккупантов.

Напомним, 18 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что украинские воины в настоящее время проводят одну из контрнаступательных операции на Донецком направлении.

Топ комментарии
+11
Блін, придурки. Відрапортуйте вже шо повністю перемогли, побудуйте в Сокольніках картонну Верховну Раду, візьміть її штурмом та відʼїбіться нарешті від України.
18.09.2025 16:43 Ответить
+5
навіть є президент янукович, азіров, медведчук, міністр мвс, ген прокурор та інша шобла з якими можна підписати капитуляцію
18.09.2025 16:47 Ответить
+4
Подобається Ваша ідея!
Пропоную ще замурувати герасімова в кремлівській стіні, а Х.ла - в мавзолеї...
18.09.2025 16:46 Ответить
головне щоб і далі гарасимов доповідав про перемоги - нехай ***** не бачить реальної картини
18.09.2025 16:42 Ответить
18.09.2025 16:43 Ответить
18.09.2025 16:46 Ответить
А чо, ***** б добре виглядав в обіймах Ульянова
18.09.2025 16:52 Ответить
18.09.2025 16:47 Ответить
100%. На борту (ледь не написав крейсера "Мацква") якогось крейсера, який ще на плаву. І по тєліку показати. Он северокорейські кацманавти на Сонце злітали і Сев КОрея скільки то раз виграла ЧМ по футболу (згідно їх тв). Чому цим не можна?
18.09.2025 16:51 Ответить
Ну правильно. Досвід же є бутафорний Рейхстаг штурмувати
18.09.2025 16:48 Ответить
Патєрь в вс рф нет!
18.09.2025 16:43 Ответить
От Киев за 3 дня до "успешно продвигаемся в Покровске" четвертый год
18.09.2025 16:45 Ответить
Та! - путлєр вбивця але не дебіл - держати такий кодляк в руках не так просто - журналістам аби писати
18.09.2025 16:46 Ответить
співчуваєш пуйлу???
18.09.2025 16:50 Ответить
До чого це? - ніколи не потрібно недооцінювати ворога
18.09.2025 16:52 Ответить
Не хоче уві сні ненароком шию зламати в декількох місцях.
18.09.2025 17:11 Ответить
 
 