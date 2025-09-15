Прорив росіян на Покровському напрямку ліквідовано, триває зачистка, - генерал Крищенко

Ситуація під Покровськом зараз стабілізувалася, йде спокійна роботи із зачистки ворога.

Про це повідомив в інтерв’ю генерал Андрій Крищенко, заступник командира бригади "Рубіж" НГУ, яка ліквідовувала прорив росіян під Покровськом, інформує Цензор.НЕТ.

Про "прорив" росіян під Покровськом минулого місяця писали усі світові ЗМІ через те, що він відбувся напередодні зустрічі на Алясці президента США Дональда Трампа та диктатора Путіна. На думку багатьох ЗМІ, під Покровськом вирішувалося майбутнє усього Донбасу.

"Всі бачили ці страшні вуса, які були, прорив, який зафіксували. Він визвав достатньо резонансне обговорювання в ЗМІ. Але за декілька днів це було ліквідовано. Зараз продовжується оборонна операція, зачищають їх. Але уже всі розуміють, що гострота знята і там іде спокійна робота по знищенню ворогів", - повідомив Крищенко.

Генерал зазначив, що ліквідація прориву – заслуга не лише бригади "Рубіж", але й багатьох інших військових підрозділів.

"Ліквідацією цього прориву займались всі підрозділи, які були на тому напрямку. Штурмові підрозділи, підрозділи 92 бригади ЗСУ, 14 бригади НГУ, багато приданих підрозділів Сил безпілотних систем", - наголосив він.

Крищенко пояснив, що росіяни не шкодують людей, але все одно не можуть досягти оголошених цілей.

"В них не виходить до кінця те, що вони хочуть. Сили оборони досить впевнено їх знищують і в них вже немає тих побажань, як вони анонсували півроку тому. "Ми захопимо всю Донецьку область". Не вийшло. "Ну, хоч Покровськ". Знов не вийшло. "Ну, давайте Мирноград". "Ну, хоч село під Мирноградом, піднімемо прапори". Тактика росіян обумовлена чисельною перевагою. І вони, не шкодуючи людей, просто закидають ними територію і намагаються просочитися. От на нашому напрямку вони майже не застосовують технічні засоби. Лише дрони і піхота суне, суне і суне", - розповів заступник комбрига.

Генерал також пояснив, чому таку тактику окупантів не можна вважати ефективною.

"Наскільки дієва така тактика, ми, в принципі, всі бачимо. Але це дуже великі жертви для такого просування. Що ми можемо протиставити цим здичавілим, які лізуть з північного сходу? В нас зберігається технологічна перевага, в першу чергу в якості дронів. Плюс наша піхота більш мотивована - це просто героїчні люди", - наголосив Крищенко.

Як повідомлялося, генерал МВС Андрій Крищенко пішов на фронт добровольцем з посади заступника мера Києва Віталія Кличка. Також відомо, що у квітні 2014 року під час штурму сепаратистами управління міліції Горлівки Крищенко відстоював український прапор, коли бойовики намагалися зняти його з будівлі.