Ворог активніше використовує легку техніку та дрони, менше - бронетехніку, - Нацгвардія
Ворог значно зменшив застосування важкої бронетехніки через високий ризик її втрат, натомість збільшив використання легкої автомобільної техніки, дронів та засобів радіоелектронної боротьби.
Про це в ефірі повідомив речник Нацгвардії Руслан Музичук, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, у літній період бойових дій втрати ворога у бронетехніці були відносно невеликі - близько 110 машин у серпні, тоді як у січні-квітні вони втрачали близько 600 одиниць. Водночас застосування легкої мобільної техніки, як багі та мотоцикли, залишалося стабільно високим - понад 3 тис. одиниць на місяць.
Музичук також зазначив, що зростає роль дронів і систем радіоелектронної розвідки та боротьби. З початку року підрозділи Нацгвардії збільшили використання дронів утричі, застосовуючи їх як для аеророзвідки, так і для бойових завдань. Нові тактики дронів впливають на побудову оборонних порядків та кількість піхотних штурмів з обох сторін.
