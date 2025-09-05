Ворог активніше використовує легку техніку та дрони, менше - бронетехніку, - Нацгвардія

Ворог значно зменшив застосування важкої бронетехніки через високий ризик її втрат, натомість збільшив використання легкої автомобільної техніки, дронів та засобів радіоелектронної боротьби.

Про це в ефірі повідомив речник Нацгвардії Руслан Музичук, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у літній період бойових дій втрати ворога у бронетехніці були відносно невеликі - близько 110 машин у серпні, тоді як у січні-квітні вони втрачали близько 600 одиниць. Водночас застосування легкої мобільної техніки, як багі та мотоцикли, залишалося стабільно високим - понад 3 тис. одиниць на місяць.

Музичук також зазначив, що зростає роль дронів і систем радіоелектронної розвідки та боротьби. З початку року підрозділи Нацгвардії збільшили використання дронів утричі, застосовуючи їх як для аеророзвідки, так і для бойових завдань. Нові тактики дронів впливають на побудову оборонних порядків та кількість піхотних штурмів з обох сторін.

