Сили оборони зачистили від окупантів населений пункт на Добропільському напрямку, - ОСУВ "Дніпро"

Сили оборони України зачистили від російських окупантів один із населених пунктів на Добропільському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Дніпро".

Це зробили військовослужбовці 4 бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж" разом із суміжними підрозділами.

В міжпозиційні порядки Сил оборони вдалося просочитись російським окупантам. Ворога було локалізовано та оточено в одному з будинків.

Хід операції

На ББМ "Рошель" нацгвардійці відпрацювали з кулеметів по росіянах, що засіли в будівлі. Після цього, розвідники суміжних підрозділів дочистили вороже лігво.

Втрати ворога

В ході операції було знищено, поранено та взято в полон до взводу окупантів.

В ОСУВ також наголосили, що військовослужбовці з бригади "Рубіж" повернулись із завдання без втрат.

Нагадаємо, 2 вересня ЗСУ зачистили село Удачне на Донеччині. Днем раніше українські військові звільнили селище Новоекономічне в Донецькій області та встановили там український прапор. 24 серпня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що Сили оборони України також зачистили від російських окупантів три села на Донеччині: Михайлівку, Зелений Гай та Володимирівку.