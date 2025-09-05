Силы обороны зачистили от оккупантов населенный пункт на Добропольском направлении, - ОСГВ "Дніпро"

Силы обороны Украины зачистили от российских оккупантов один из населенных пунктов на Добропольском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Дніпро".

Это сделали военнослужащие 4 бригады оперативного назначения НГУ "Рубіж" вместе со смежными подразделениями.

В межпозиционные порядки Сил обороны удалось просочиться российским оккупантам. Враг был локализован и окружен в одном из домов.

Ход операции

На ББМ "Рошель" нацгвардейцы отработали из пулеметов по россиянам, засевших в здании. После этого, разведчики смежных подразделений дочистили вражеское логово.

Потери врага

В ходе операции было уничтожено, ранено и взято в плен до взвода оккупантов.

В ОСГВ также отметили, что военнослужащие из бригады "Рубіж" вернулись с задания без потерь.

Напомним, 2 сентября ВСУ зачистили село Удачное в Донецкой области. Днем ранее украинские военные освободили поселок Новоэкономичное в Донецкой области и установили там украинский флаг. 24 августа Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что Силы обороны Украины также зачистили от российских оккупантов три села в Донецкой области: Михайловку, Зеленый Гай и Владимировку.