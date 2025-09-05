Враг активнее использует легкую технику и дроны, меньше - бронетехнику, - Нацгвардия

Враг значительно уменьшил применение тяжелой бронетехники из-за высокого риска ее потерь, зато увеличил использование легкой автомобильной техники, дронов и средств радиоэлектронной борьбы.

Об этом в эфире сообщил представитель Нацгвардии Руслан Музычук, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в летний период боевых действий потери врага в бронетехнике были относительно небольшие - около 110 машин в августе, тогда как в январе-апреле они теряли около 600 единиц. В то же время применение легкой мобильной техники, как багги и мотоциклы, оставалось стабильно высоким - более 3 тыс. единиц в месяц.

Музычук также отметил, что растет роль дронов и систем радиоэлектронной разведки и борьбы. С начала года подразделения Нацгвардии увеличили использование дронов втрое, применяя их как для аэроразведки, так и для боевых задач. Новые тактики дронов влияют на построение оборонительных порядков и количество пехотных штурмов с обеих сторон.

