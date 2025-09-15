Прорыв россиян на Покровском направлении ликвидирован, продолжается зачистка, - генерал Крищенко

Ситуация под Покровском сейчас стабилизировалась, идет спокойная работы по зачистке врага.

Об этом сообщил в интервью генерал Андрей Крищенко, заместитель командира бригады "Рубеж" НГУ, которая ликвидировала прорыв россиян под Покровском, информирует Цензор.НЕТ.

О "прорыве" россиян под Покровском в прошлом месяце писали все мировые СМИ из-за того, что он состоялся накануне встречи на Аляске президента США Дональда Трампа и диктатора Путина. По мнению многих СМИ, под Покровском решалось будущее всего Донбасса.

"Все видели эти страшные усы, которые были, прорыв, который зафиксировали. Он вызвал достаточно резонансное обсуждение в СМИ. Но за несколько дней это было ликвидировано. Сейчас продолжается оборонительная операция, зачищают их. Но уже все понимают, что острота снята и там идет спокойная работа по уничтожению врагов", - сообщил Крищенко.

Генерал отметил, что ликвидация прорыва - заслуга не только бригады "Рубеж", но и многих других военных подразделений.

"Ликвидацией этого прорыва занимались все подразделения, которые были на том направлении. Штурмовые подразделения, подразделения 92-й бригады ВСУ, 14-й бригады НГУ, много приданных подразделений Сил беспилотных систем", - подчеркнул он.

Крищенко пояснил, что россияне не жалеют людей, но все равно не могут достичь объявленных целей.

"У них не получается до конца то, что они хотят. Силы обороны достаточно уверенно их уничтожают и у них уже нет тех пожеланий, как они анонсировали полгода назад. "Мы захватим всю Донецкую область". Не получилось. "Ну, хоть Покровск". Опять не получилось. "Ну, давайте Мирноград". "Ну, хоть село под Мирноградом, поднимем флаги". Тактика россиян обусловлена численным превосходством. И они, не жалея людей, просто забрасывают ими территорию и пытаются просочиться. Вот на нашем направлении они почти не применяют технические средства. Только дроны и пехота сунет, сунет и сунет", - рассказал заместитель комбрига.

Генерал также объяснил, почему такую тактику оккупантов нельзя считать эффективной.

"Насколько действенна такая тактика, мы, в принципе, все видим. Но это очень большие жертвы для такого продвижения. Что мы можем противопоставить этим одичалым, которые лезут с северо-востока? У нас сохраняется технологическое преимущество, в первую очередь в качестве дронов. Плюс наша пехота более мотивирована - это просто героические люди", - подчеркнул Крищенко.

Как сообщалось, генерал МВД Андрей Крищенко ушел на фронт добровольцем с должности заместителя мэра Киева Виталия Кличко. Также известно, что в апреле 2014 года во время штурма сепаратистами управления милиции Горловки Крищенко отстаивал украинский флаг, когда боевики пытались снять его со здания.