ЄС планує до кінця року виділити Україні ще €8,4 млрд у межах механізму ERA, - Домбровскіс

Фінансування України через механізм позик ERA, який реалізується за участю країн "Групи семи" та Євросоюзу, відбувається відповідно до графіка. До кінця року очікується виплата ще €8,4 мільярда.

Про це повідомив єврокомісар з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, партнери з G7 та ЄС уже виплатили €25,3 млрд у межах механізму ERA. Окрім того, Європейська комісія продовжує роботу над ініціативою "репараційної позики" Україні за рахунок заморожених активів Центрального банку Росії. Погашення такого кредиту Україна розпочне лише після того, як РФ виплатить репарації.

Домбровскіс також зазначив, що ЄС і надалі координує дії з міжнародними партнерами, зокрема з країнами "Групи семи", які підтвердили готовність використати повний обсяг заморожених російських активів на користь України.

"Росія - це агресор, який має відшкодувати збитки, завдані Україні", - наголосив єврокомісар

