ЕС планирует до конца года выделить Украине еще €8,4 млрд в рамках механизма ERA, - Домбровскис

Финансирование Украины через механизм займов ERA, который реализуется при участии стран "Группы семи" и Евросоюза, происходит в соответствии с графиком. До конца года ожидается выплата еще €8,4 миллиарда.

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам экономики и производительности Валдис Домбровскис, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, партнеры из G7 и ЕС уже выплатили €25,3 млрд в рамках механизма ERA. Кроме того, Европейская комиссия продолжает работу над инициативой "репарационного займа" Украине за счет замороженных активов Центрального банка России. Погашение такого кредита Украина начнет только после того, как РФ выплатит репарации.

Домбровскис также отметил, что ЕС и в дальнейшем координирует действия с международными партнерами, в частности со странами "Группы семи", которые подтвердили готовность использовать полный объем замороженных российских активов в пользу Украины.

"Россия - это агрессор, который должен возместить ущерб, нанесенный Украине", - подчеркнул еврокомиссар

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ