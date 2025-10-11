УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5130 відвідувачів онлайн
Новини Удари по енергетиці Відновлення енергосистеми
442 22

Очільниця Міненерго Гринчук доручила напрацювати механізми посилення захисту об’єктів генерації

гринчук

У суботу, 11 жовтня, міністерка енергетики Світлана Гринчук відвідала об’єкти енергетики, які зазнали уражень внаслідок російських атак.

Про це повідомила пресслужба Міненерго, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За результатами інспекції міністерка доручила напрацювати механізми та технічні можливості посилення фізичного захисту об’єктів генерації.

"Пріоритети незмінні – посилити інженерний захист та протиповітряну оборону, збільшити резерв обладнання, скоротити термін аварійно-відновлювальних робіт. Працюємо над цим з міжнародними партнерами. Попри задум ворога, маємо забезпечити успішне проходження опалювального сезону"", - сказала Гринчук.

Читайте також: Зеленський критикує захист київських ТЕЦ: Питання не тільки в ППО

Автор: 

енергетика (2763) Міненерго (1486) Гринчук Світлана (11)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Будуть будувати четвертий і п'ятий рівні?

показати весь коментар
11.10.2025 23:37 Відповісти
+9
"Посилити, збільшити, скоротити"

Потужні доручення, котрі ніхто не буде виконувати.
показати весь коментар
11.10.2025 23:36 Відповісти
+9
А кому доручила? Щось немає прізвищ, аби потім люди знали зто має нести відповідальність.
показати весь коментар
11.10.2025 23:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Посилити, збільшити, скоротити"

Потужні доручення, котрі ніхто не буде виконувати.
показати весь коментар
11.10.2025 23:36 Відповісти
Потому, шо оно не имеет как всегда конкретики.
показати весь коментар
11.10.2025 23:58 Відповісти
А кому доручила? Щось немає прізвищ, аби потім люди знали зто має нести відповідальність.
показати весь коментар
11.10.2025 23:36 Відповісти
Будуть будувати четвертий і п'ятий рівні?

показати весь коментар
11.10.2025 23:37 Відповісти
показати весь коментар
12.10.2025 00:04 Відповісти
"Сделаем, Михалыч..."(с)
показати весь коментар
11.10.2025 23:39 Відповісти
То значить, або Зеля тільки звиздів у гундосцятині, і не давав ніякого доручення, або все ж давав, але на нього клали великий рубильник, і нічого не зробили?
показати весь коментар
11.10.2025 23:41 Відповісти
Рояльний інструмент клали..
показати весь коментар
11.10.2025 23:45 Відповісти
А цю манду міністерку можна на кілька тижнів оселити десь у Дніпровському, Деснянському або Дарницькому районі??)) Або Борти/Бориспіль?
показати весь коментар
11.10.2025 23:43 Відповісти
Реально посилити інженерний захист та протиповітряну оборону можливо лише покращивши протиповітряну оборону за рахунок літаків, ракет, дронів, лазерів..............
показати весь коментар
11.10.2025 23:43 Відповісти
До середини 1991 року війська ППО СРСР складалися з Московського округу ППО, 11 армій ППО,
до складу яких входили 20 корпусів та 20 дивізій ППО.
 Існували також окремі частини центрального підпорядкування.
показати весь коментар
11.10.2025 23:50 Відповісти
Прозорлива міністерка. Зіграла на упередження.
показати весь коментар
11.10.2025 23:45 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
11.10.2025 23:49 Відповісти
Об'єкти генерації обгородять парканом з сітки рабиці?🤔
показати весь коментар
11.10.2025 23:45 Відповісти
Ні, мангали з шашликами навішають..
показати весь коментар
11.10.2025 23:50 Відповісти
Миттева реакція 👍
показати весь коментар
11.10.2025 23:52 Відповісти
Памятник пуштуну??
показати весь коментар
12.10.2025 00:14 Відповісти
" ...доручила напрацювати механізми посилення захисту ..." Розумна . аж страшно !
показати весь коментар
12.10.2025 00:17 Відповісти
Ну такими темпами зеленое быдло наконец-то выполнит свои предвыборные обещания и всех обеспечит шашлыками возле подьездов. Света и газа не будет - будем и в Киеве готовить на кострах возле домов , как сейчас в Шостке. Зеленые пид@ры как вам ржется? не наржались еще за 7 лет?
показати весь коментар
12.10.2025 00:32 Відповісти
 
 