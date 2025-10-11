Очільниця Міненерго Гринчук доручила напрацювати механізми посилення захисту об’єктів генерації
У суботу, 11 жовтня, міністерка енергетики Світлана Гринчук відвідала об’єкти енергетики, які зазнали уражень внаслідок російських атак.
Про це повідомила пресслужба Міненерго, повідомляє Цензор.НЕТ.
За результатами інспекції міністерка доручила напрацювати механізми та технічні можливості посилення фізичного захисту об’єктів генерації.
"Пріоритети незмінні – посилити інженерний захист та протиповітряну оборону, збільшити резерв обладнання, скоротити термін аварійно-відновлювальних робіт. Працюємо над цим з міжнародними партнерами. Попри задум ворога, маємо забезпечити успішне проходження опалювального сезону"", - сказала Гринчук.
