Ворог завдав майже 300 ударів по об’єктах "Укрзалізниці" з початку серпня
З серпня 2025 року російські загарбники завдали по об'єктах "Укрзалізниці" майже 300 ударів.
Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"З початку серпня по об’єктах УЗ нанесено майже 300 ударів. Щодня залізниця встигає в середньому за 4 години відновити інфраструктуру після атак — і вже того ж дня продовжує рух", - розповів урядовець.
Крім цього, Кулеба повідомив, що за час повномасштабного російського вторгнення 37 залізничників загинули під час виконання обов’язків, а ще 221 був поранений.
