Враг нанес почти 300 ударов по объектам "Укрзалізниці" с начала августа

С августа 2025 года российские захватчики нанесли по объектам"Укрзалізниці" почти 300 ударов.

Об этом сообщил министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала августа по объектам УЗ нанесено почти 300 ударов. Ежедневно железная дорога успевает в среднем за 4 часа восстановить инфраструктуру после атак - и уже в тот же день продолжает движение", - рассказал чиновник.

Кроме этого, Кулеба сообщил, что за время полномасштабного российского вторжения 37 железнодорожников погибли при исполнении обязанностей, а еще 221 был ранен.

