Атака РФ на Київщину 12 жовтня: у Бориспільському районі відновили електропостачання

Енергетики відновили електропостачання у Бориспільському районі Київщини після атаки російських дронів вранці 12 жовтня.

Про це повідомив у телеграм голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі в усіх населених пунктах Бориспільського району повністю відновлено електропостачання після ранкової атаки ворога ударними дронами. Без світла було близько 10 тисяч абонентів. Впродовж дня, завдяки злагодженій роботі енергетиків, рятувальників і комунальників усі споживачі вже зі світлом", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що всі обʼєкти критичної інфраструктури працюють у звичному режимі.

Крім цього, голова ОВА повідомив, що обидва співробітники ДТЕК, які постраждали унаслідок ворожої атаки, отримали всю необхідну медичну допомогу та вже виписані з лікарні. Подальше лікування вони проходитимуть амбулаторно за місцем проживання.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що внаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі на Київщині частково знеструмлено три населені пункти. Без світла наразі залишаються 9607 родин.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі