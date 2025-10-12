Є знеструмлення у Бориспільському районі через атаку РФ на енергетичну інфраструктуру

Унаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі на Київщині частково знеструмлено три населені пункти. Без світла наразі залишаються 9607 родин.

Як зазначається, аварійні бригади ДТЕК Київські регіональні електромережі вже працюють над ліквідацією наслідків та поверненням людям централізованого живлення.

"У населених пунктах, що наразі знеживлені, працюють пункти незламності. Тут є все необхідне для допомоги та підтримки мешканців", - наголошують в ОВА.

