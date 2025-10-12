УКР
Є знеструмлення у Бориспільському районі через атаку РФ на енергетичну інфраструктуру

Графіки погодинних відключень світла можуть повернутися

Унаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі на Київщині частково знеструмлено три населені пункти. Без світла наразі залишаються 9607 родин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА. 

Як зазначається, аварійні бригади ДТЕК Київські регіональні електромережі вже працюють над ліквідацією наслідків та поверненням людям централізованого живлення.

"У населених пунктах, що наразі знеживлені, працюють пункти незламності. Тут є все необхідне для допомоги та підтримки мешканців", - наголошують в ОВА.

Раніше Ценор.НЕТ повідомляв, що ворог атакував енергетичну інфраструктуру Київщини, на підстанції в Бориспільському районі поранено двох енергетиків.

Автор: 

Нууу...
У нас такий дефективний преЗЄдент та його призначенці, що на четвертий рік війни все так само, як у перший.
12.10.2025 14:54 Відповісти
😕😢
12.10.2025 15:11 Відповісти
Головне вийти в ефір і звинуватити Кличка, бо не побував укріплень
Але справа то в тому що так само постраждали інші регіони. Ну там уже можна винуватити кацапів, бо на місцях то всі свої
12.10.2025 15:20 Відповісти
Тільки відкритий судовий процес і негайний де на лаві підсудних будуть сидіти всі хто не забезпечив захист енергетичної системи країни і небо України Сумщини, Чернігівщини, Харьківщини, спасе Україну. Вирок, конфіскація і до пожитєвого ув'язнення. Нам вже треба свій нюрнберг над поху...стами, боярами місцевими, наемщиною з кубраківщиною, які давно нікому не підкоряються крім власної алчності, пихатості та хамського нутра.
Якщо президент вважає, що вони і досі вважають його владою.над собою, то він дуже й дуже помиляється. Він для них.давно ніхто і звати його ніяк. Бо.є кому в вуха дути президенту на захист того чи іншого утирка.
12.10.2025 15:10 Відповісти
Ніхто ні в чому не винен - саме так і працює демткратія
12.10.2025 15:13 Відповісти
Ні, не демократія, а автократія, ідеократія, жлобокрадія.
12.10.2025 15:21 Відповісти
Автократія карає винних своєю владою - або жорстко , або ні ... а при демократії влада розділена , то ж і винних не знайти ...
12.10.2025 15:24 Відповісти
Де це таке написано, що в демократичній країні ніхто ні в чому не винний і злочини прощаються?
Що в нас демократія лише для зеленої збоченої банди, а всім решта закон по типу путінської вакханалії?
12.10.2025 15:23 Відповісти
 
 