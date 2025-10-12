Є знеструмлення у Бориспільському районі через атаку РФ на енергетичну інфраструктуру
Унаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі на Київщині частково знеструмлено три населені пункти. Без світла наразі залишаються 9607 родин.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
Як зазначається, аварійні бригади ДТЕК Київські регіональні електромережі вже працюють над ліквідацією наслідків та поверненням людям централізованого живлення.
"У населених пунктах, що наразі знеживлені, працюють пункти незламності. Тут є все необхідне для допомоги та підтримки мешканців", - наголошують в ОВА.
Раніше Ценор.НЕТ повідомляв, що ворог атакував енергетичну інфраструктуру Київщини, на підстанції в Бориспільському районі поранено двох енергетиків.
У нас такий дефективний преЗЄдент та його призначенці, що на четвертий рік війни все так само, як у перший.
Але справа то в тому що так само постраждали інші регіони. Ну там уже можна винуватити кацапів, бо на місцях то всі свої
Якщо президент вважає, що вони і досі вважають його владою.над собою, то він дуже й дуже помиляється. Він для них.давно ніхто і звати його ніяк. Бо.є кому в вуха дути президенту на захист того чи іншого утирка.
Що в нас демократія лише для зеленої збоченої банди, а всім решта закон по типу путінської вакханалії?