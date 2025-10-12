В Бориспольском районе отключено электричество из-за атаки РФ на энергетическую инфраструктуру
В результате вражеской атаки в Бориспольском районе Киевской области частично обесточены три населенных пункта. Без света сейчас остаются 9607 семей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.
Как отмечается, аварийные бригады ДТЭК Киевские региональные электросети уже работают над ликвидацией последствий и возвращением людям централизованного питания.
"В населенных пунктах, которые сейчас обесточены, работают пункты несокрушимости. Здесь есть все необходимое для помощи и поддержки жителей", - отмечают в ОВА.
Ранее Ценор.НЕТ сообщал, что враг атаковал энергетическую инфраструктуру Киевской области, на подстанции в Бориспольском районе ранены два энергетика.
У нас такий дефективний преЗЄдент та його призначенці, що на четвертий рік війни все так само, як у перший.
Але справа то в тому що так само постраждали інші регіони. Ну там уже можна винуватити кацапів, бо на місцях то всі свої
Якщо президент вважає, що вони і досі вважають його владою.над собою, то він дуже й дуже помиляється. Він для них.давно ніхто і звати його ніяк. Бо.є кому в вуха дути президенту на захист того чи іншого утирка.
Так що не брешіть тут
Що в нас демократія лише для зеленої збоченої банди, а всім решта закон по типу путінської вакханалії?