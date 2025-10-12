В Бориспольском районе отключено электричество из-за атаки РФ на энергетическую инфраструктуру

В результате вражеской атаки в Бориспольском районе Киевской области частично обесточены три населенных пункта. Без света сейчас остаются 9607 семей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

Как отмечается, аварийные бригады ДТЭК Киевские региональные электросети уже работают над ликвидацией последствий и возвращением людям централизованного питания.

"В населенных пунктах, которые сейчас обесточены, работают пункты несокрушимости. Здесь есть все необходимое для помощи и поддержки жителей", - отмечают в ОВА.

Ранее Ценор.НЕТ сообщал, что враг атаковал энергетическую инфраструктуру Киевской области, на подстанции в Бориспольском районе ранены два энергетика.

