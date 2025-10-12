РУС
В Бориспольском районе отключено электричество из-за атаки РФ на энергетическую инфраструктуру

Графики почасовых отключений света могут вернуться

В результате вражеской атаки в Бориспольском районе Киевской области частично обесточены три населенных пункта. Без света сейчас остаются 9607 семей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

Как отмечается, аварийные бригады ДТЭК Киевские региональные электросети уже работают над ликвидацией последствий и возвращением людям централизованного питания.

"В населенных пунктах, которые сейчас обесточены, работают пункты несокрушимости. Здесь есть все необходимое для помощи и поддержки жителей", - отмечают в ОВА.

Ранее Ценор.НЕТ сообщал, что враг атаковал энергетическую инфраструктуру Киевской области, на подстанции в Бориспольском районе ранены два энергетика.

Нууу...
У нас такий дефективний преЗЄдент та його призначенці, що на четвертий рік війни все так само, як у перший.
показать весь комментарий
12.10.2025 14:54
😕😢
показать весь комментарий
12.10.2025 15:11
Головне вийти в ефір і звинуватити Кличка, бо не побував укріплень
Але справа то в тому що так само постраждали інші регіони. Ну там уже можна винуватити кацапів, бо на місцях то всі свої
показать весь комментарий
12.10.2025 15:20
Тільки відкритий судовий процес і негайний де на лаві підсудних будуть сидіти всі хто не забезпечив захист енергетичної системи країни і небо України Сумщини, Чернігівщини, Харьківщини, спасе Україну. Вирок, конфіскація і до пожитєвого ув'язнення. Нам вже треба свій нюрнберг над поху...стами, боярами місцевими, наемщиною з кубраківщиною, які давно нікому не підкоряються крім власної алчності, пихатості та хамського нутра.

Якщо президент вважає, що вони і досі вважають його владою.над собою, то він дуже й дуже помиляється. Він для них.давно ніхто і звати його ніяк. Бо.є кому в вуха дути президенту на захист того чи іншого утирка.
Якщо президент вважає, що вони і досі вважають його владою.над собою, то він дуже й дуже помиляється. Він для них.давно ніхто і звати його ніяк. Бо.є кому в вуха дути президенту на захист того чи іншого утирка.
показать весь комментарий
12.10.2025 15:10
Ніхто ні в чому не винен - саме так і працює демткратія
показать весь комментарий
12.10.2025 15:13
Ні, не демократія, а автократія, ідеократія, жлобокрадія.
показать весь комментарий
12.10.2025 15:21
Автократія карає винних своєю владою - або жорстко , або ні ... а при демократії влада розділена , то ж і винних не знайти ...
показать весь комментарий
12.10.2025 15:24
Автократія карає тих кого забажає
Так що не брешіть тут
показать весь комментарий
12.10.2025 15:30
Де це таке написано, що в демократичній країні ніхто ні в чому не винний і злочини прощаються?
Що в нас демократія лише для зеленої збоченої банди, а всім решта закон по типу путінської вакханалії?
показать весь комментарий
12.10.2025 15:23
 
 