Прокуратурою закрито провадження щодо топменеджера "Нафтогазу" Бутенка

Закрито кримінальне провадження проти очільника дочірнього підприємства "Нафтогаз Біоенергія" із групи "Нафтогаз" Олексія Бутенка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Українським новинам" розповіли його адвокати Станіслав Борис та Максим Бойко.

Кримінальне провадження від 23 вересня 2021 року офіційно закрито Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва.

За словами адвокатів, сторона обвинувачення не здобула доказів, які могли б вказати на вчинення злочину.

Також, зауважила сторона захисту, під час досудового розслідування Голосіївський райсуд та Київський апеляційний суд констатували, що Бутенко не є підозрюваним, не арештований і не перебуває у міжнародному розшуку.

Інформацію про те, що Бутенко не перебуває у розшуку, підтверджено також листом Нацполіції.

Захист стверджує, що експертиза угод, на яких ґрунтувалася частина звинувачень, була спірною.

"Після ознайомлення з матеріалами стало очевидно, що експертиза проводилася з грубими порушеннями - без дотримання норм, стандартів і методик", - пояснив Станіслав Борис.

Спеціальна комісія Мін'юсту визнала, що експертизу було проведено з істотними порушеннями (постанова комісії №34/7-К від 14 червня 2024 року).

За словами адвокатів, кримінальне провадження може бути пов'язане зі зняттям застави з Іванківської ТЕС та майнового комплексу підприємства

"Ринкова вартість цього активу до війни становила близько 80 мільйонів євро, що робило його ласим шматком для рейдерів", - сказав захисник.

Також ще одним епізодом у справі стало тимчасове звільнення Бутенка з посади у "Нафтогазі".

29 серпня 2023 року Бориспільський міськрайонний суд ухвалив рішення поновити його на посаді генерального директора ДП "Нафтогаз Біоенергія" з 22 лютого 2023 року. НАК "Нафтогаз України" це рішення виконала.

