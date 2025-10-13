Прокуратурой закрыто производство в отношении топ-менеджера "Нафтогаза" Бутенко

Закрыто уголовное производство против главы дочернего предприятия "Нафтогаз Биоэнергия" из группы "Нафтогаз" Алексея Бутенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинским новостям" рассказали его адвокаты Станислав Борис и Максим Бойко.

Уголовное производство от 23 сентября 2021 года официально закрыто Голосеевской окружной прокуратурой города Киева.

По словам адвокатов, сторона обвинения не получила доказательств, которые могли бы указать на совершение преступления.

Также, отметила сторона защиты, во время досудебного расследования Голосеевский райсуд и Киевский апелляционный суд констатировали, что Бутенко не является подозреваемым, не арестован и не находится в международном розыске.

Информация о том, что Бутенко не находится в розыске, подтверждена также письмом Нацполиции.

Защита утверждает, что экспертиза сделок, на которых основывалась часть обвинений, была спорной.

"После ознакомления с материалами стало очевидно, что экспертиза проводилась с грубыми нарушениями - без соблюдения норм, стандартов и методик", - пояснил Станислав Борис.

Специальная комиссия Минюста признала, что экспертиза была проведена с существенными нарушениями (постановление комиссии №34/7-К от 14 июня 2024 года).

По словам адвокатов, уголовное производство может быть связано со снятием залога с Иванковской ТЭС и имущественного комплекса предприятия

"Рыночная стоимость этого актива до войны составляла около 80 миллионов евро, что делало его лакомым куском для рейдеров", - сказал защитник.

Также еще одним эпизодом в деле стало временное увольнение Бутенко с должности в "Нафтогазе".

29 августа 2023 года Бориспольский горрайонный суд принял решение восстановить его в должности генерального директора ГП "Нафтогаз Биоэнергия" с 22 февраля 2023 года. НАК "Нафтогаз Украины" это решение выполнила.