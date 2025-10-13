Збірна України перемогла Азербайджан у відборі ЧС-2026

Збірна України з футболу перемогла збірну Азербайджану у кваліфікації чемпіонату світу 2026 року із рахунком 2:1. Матч відбувся у Кракові (Польща).

Рахунок у грі на 30 хвилині відкрив Олексій Гуцуляк. На 45+3 хвилині Азербайджану вдалося зрівняти рахунок завдяки автоголу Віталія Миколенка.

На 64-й хвилині Маліновський вивів Україну вперед, рахунок став 2:1.

В іншому матчі групи D у Рейк'явіку Ісландія та Франція зіграли внічию - 2:2.

Турнірне становище після чотирьох турів: Франція - 10 очок, Україна - 7, Ісландія - 4, Азербайджан - 1.

