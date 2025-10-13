УКР
Збірна України перемогла Азербайджан у відборі ЧС-2026

збірна України з футболу

Збірна України з футболу перемогла збірну Азербайджану у кваліфікації чемпіонату світу 2026 року із рахунком 2:1. Матч відбувся у Кракові (Польща).

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Рахунок у грі на 30 хвилині відкрив Олексій Гуцуляк. На 45+3 хвилині Азербайджану вдалося зрівняти рахунок завдяки автоголу Віталія Миколенка.

На 64-й хвилині Маліновський вивів Україну вперед, рахунок став 2:1.

В іншому матчі групи D у Рейк'явіку Ісландія та Франція зіграли внічию - 2:2.

Турнірне становище після чотирьох турів: Франція - 10 очок, Україна - 7, Ісландія - 4, Азербайджан - 1.

З потугами. Тренера давно треба міняти. Тим більше, раніше Ребров говорив, що якщо треба буде, то він мобілізується. Зараз час)
14.10.2025 00:17 Відповісти
Цей Миколенко вже неодноразово поцілює у власні ворота.
Якщо перший раз - це випадковість, другий - якась зла тенденція, то третій - це вже закономірність і спортивна корупція.
Тож, НАБУ слід перевірити всі рахунки і криптогаманці цього авто-бомбардира у власні ворота.
14.10.2025 00:45 Відповісти
Саркастично. Але кого треба перевіряти так це Матвієнка. Хлопець давно здав, як і Шапаренко, і місцями Конопля. Довбика також можна поставити поруч з цим списком, але тільки тому що корисних дій від нього малувато.
14.10.2025 02:03 Відповісти
В чому проблема без валідолу виграти у Азербайджана? Хоча після того як Фарери взули Чехію цей світ вже ніколи не стане таким як був.
14.10.2025 01:04 Відповісти
і ще ісландці 2:2 з французами зіграли
14.10.2025 01:32 Відповісти
Чому нe Бразилiю?
14.10.2025 01:11 Відповісти
а як там з канадським фуболом? як подивишся на фото - справжні канадці
14.10.2025 01:35 Відповісти
А що таке? Канадці як канадці. Таке життя зараз. У нас он в якийсь період три бразильці грали + 1 серб. А зараз якісь ноунейми Калюжні та Гуцуляки, хоча й везе їм, але вони мало користі команді приносять окрім свого везіння.
14.10.2025 02:05 Відповісти
Має бути 3:0.
14.10.2025 02:07 Відповісти
 
 