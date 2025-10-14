Сборная Украины победила Азербайджан в отборе ЧМ-2026
Сборная Украины по футболу победила сборную Азербайджана в квалификации чемпионата мира 2026 года со счетом 2:1. Матч состоялся в Кракове (Польша).
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Счет в игре на 30 минуте открыл Алексей Гуцуляк. На 45+3 минуте Азербайджану удалось сравнять счет благодаря автоголу Виталия Миколенко.
На 64-й минуте Малиновский вывел Украину вперед, счет стал 2:1.
В другом матче группы D в Рейкьявике Исландия и Франция сыграли вничью - 2:2.
Турнирное положение после четырех туров: Франция - 10 очков, Украина - 7, Исландия - 4, Азербайджан - 1.
Топ комментарии
+5 Gary Grant
показать весь комментарий14.10.2025 01:04 Ответить Ссылка
+4 Тонка червона лінія
показать весь комментарий14.10.2025 00:45 Ответить Ссылка
+3 Max Righard
показать весь комментарий14.10.2025 00:17 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якщо перший раз - це випадковість, другий - якась зла тенденція, то третій - це вже закономірність і спортивна корупція.
Тож, НАБУ слід перевірити всі рахунки і криптогаманці цього авто-бомбардира у власні ворота.