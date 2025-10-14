РУС
3 047 10

Сборная Украины победила Азербайджан в отборе ЧМ-2026

сборная Украины по футболу

Сборная Украины по футболу победила сборную Азербайджана в квалификации чемпионата мира 2026 года со счетом 2:1. Матч состоялся в Кракове (Польша).

Счет в игре на 30 минуте открыл Алексей Гуцуляк. На 45+3 минуте Азербайджану удалось сравнять счет благодаря автоголу Виталия Миколенко.

На 64-й минуте Малиновский вывел Украину вперед, счет стал 2:1.

В другом матче группы D в Рейкьявике Исландия и Франция сыграли вничью - 2:2.

Турнирное положение после четырех туров: Франция - 10 очков, Украина - 7, Исландия - 4, Азербайджан - 1.

З потугами. Тренера давно треба міняти. Тим більше, раніше Ребров говорив, що якщо треба буде, то він мобілізується. Зараз час)
показать весь комментарий
14.10.2025 00:17 Ответить
Цей Миколенко вже неодноразово поцілює у власні ворота.
Якщо перший раз - це випадковість, другий - якась зла тенденція, то третій - це вже закономірність і спортивна корупція.
Тож, НАБУ слід перевірити всі рахунки і криптогаманці цього авто-бомбардира у власні ворота.
показать весь комментарий
14.10.2025 00:45 Ответить
Саркастично. Але кого треба перевіряти так це Матвієнка. Хлопець давно здав, як і Шапаренко, і місцями Конопля. Довбика також можна поставити поруч з цим списком, але тільки тому що корисних дій від нього малувато.
показать весь комментарий
14.10.2025 02:03 Ответить
і ще ісландці 2:2 з французами зіграли
показать весь комментарий
14.10.2025 01:32 Ответить
Чому нe Бразилiю?
показать весь комментарий
14.10.2025 01:11 Ответить
а як там з канадським фуболом? як подивишся на фото - справжні канадці
показать весь комментарий
14.10.2025 01:35 Ответить
А що таке? Канадці як канадці. Таке життя зараз. У нас он в якийсь період три бразильці грали + 1 серб. А зараз якісь ноунейми Калюжні та Гуцуляки, хоча й везе їм, але вони мало користі команді приносять окрім свого везіння.
показать весь комментарий
14.10.2025 02:05 Ответить
Має бути 3:0.
показать весь комментарий
14.10.2025 02:07 Ответить
А краще в суху, як Аргентина - Ямайка 5:0
показать весь комментарий
14.10.2025 09:07 Ответить
 
 