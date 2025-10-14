Сборная Украины победила Азербайджан в отборе ЧМ-2026

Сборная Украины по футболу победила сборную Азербайджана в квалификации чемпионата мира 2026 года со счетом 2:1. Матч состоялся в Кракове (Польша).

Счет в игре на 30 минуте открыл Алексей Гуцуляк. На 45+3 минуте Азербайджану удалось сравнять счет благодаря автоголу Виталия Миколенко.

На 64-й минуте Малиновский вывел Украину вперед, счет стал 2:1.

В другом матче группы D в Рейкьявике Исландия и Франция сыграли вничью - 2:2.

Турнирное положение после четырех туров: Франция - 10 очков, Украина - 7, Исландия - 4, Азербайджан - 1.

