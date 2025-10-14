УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9856 відвідувачів онлайн
Новини Оголошення повітряної тривоги
1 018 1

В Україні оголошували масштабну тривогу - зафіксовано зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)

Повітряна тривога

Вдень 14 жовтня по всій території Україні оголошено повітряну тривогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Вся Україна - ракетна небезпека!  Зафіксовано зліт МіГ-31К", - йдеться в повідомленні.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Об 11:50 Повітряні сили оголосили про відбій загрози по Міг-31К.

Автор: 

Повітряні сили (3077) повітряна тривога (972)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пора ціх тварин починати збивати на землі, починаючи біля дому
показати весь коментар
14.10.2025 11:33 Відповісти
 
 