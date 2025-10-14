В Україні оголошували масштабну тривогу - зафіксовано зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)
Вдень 14 жовтня по всій території Україні оголошено повітряну тривогу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - йдеться в повідомленні.
Об 11:50 Повітряні сили оголосили про відбій загрози по Міг-31К.
