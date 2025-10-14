В Украине объявлена масштабная тревога - зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К
Днем 14 октября по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении.
