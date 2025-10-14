РУС
Новости Объявление воздушной тревоги
892 1

В Украине объявлена масштабная тревога - зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К

Воздушная тревога

Днем 14 октября по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении.

Автор: 

Воздушные силы (2735) воздушная тревога (841)
Сортировать:
Пора ціх тварин починати збивати на землі, починаючи біля дому
14.10.2025 11:33 Ответить
 
 