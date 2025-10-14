Війська РФ активізувалися біля Степового на Запорізькому напрямку, - Сили оборони

Рашисти південному фронті наразі найбільшу активність проявляють в районі населеного пункту Степове на Запорізькому напрямку.

Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За добу противник зараз дещо активізувався біля населеного пункту Степове, і він провів там чотири штурми, намагаючись просунутись через західну околицю Степового в напрямку селища Степногірськ", - зазначив він.

За словами Волошина, ситуація на півдні впродовж останнього тижня не зазнала суттєвих змін. Противник і надалі завдає ударів по позиціях Сил оборони України та по населених пунктах, розташованих поблизу лінії бойового зіткнення.

