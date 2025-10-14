Войска РФ активизировались возле Степового на Запорожском направлении, - Силы обороны

Рашисты на южном фронте сейчас наибольшую активность проявляют в районе населенного пункта Степовое на Запорожском направлении.

Об этом заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За сутки противник сейчас несколько активизировался возле населенного пункта Степовое, и он провел там четыре штурма, пытаясь продвинуться через западную окраину Степового в направлении поселка Степногорск", - отметил он.

По словам Волошина, ситуация на юге в течение последней недели не претерпела существенных изменений. Противник и в дальнейшем наносит удары по позициям Сил обороны Украины и по населенным пунктам, расположенным вблизи линии боевого соприкосновения.

