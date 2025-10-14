УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9264 відвідувача онлайн
Новини Обстріли Херсона
180 0

Півторамісячне немовля постраждало внаслідок удару РФ по Херсону

Немовля постраждало внаслідок удару РФ по Херсону. Що відомо?

Російські окупанти атакували Херсон, внаслідок чого постраждала півторамісячна дитина.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Близько 13:00 загарбники вдарили по Дніпровському району міста.

"Ворожий снаряд "прилетів" у будинок, де перебувала дівчинка, якій лише півтора місяця. Вона дістала вибухову травму та гостру реакцію на стрес", - йдеться в повідомленні.

Наразі немовля перебуває у лікарні, лікарі надають їй всю необхідну допомогу.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

немовля (32) обстріл (31349) Херсон (3659) Херсонська область (6293) Херсонський район (641)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 