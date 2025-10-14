Півторамісячне немовля постраждало внаслідок удару РФ по Херсону

Російські окупанти атакували Херсон, внаслідок чого постраждала півторамісячна дитина.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Близько 13:00 загарбники вдарили по Дніпровському району міста.

"Ворожий снаряд "прилетів" у будинок, де перебувала дівчинка, якій лише півтора місяця. Вона дістала вибухову травму та гостру реакцію на стрес", - йдеться в повідомленні.

Наразі немовля перебуває у лікарні, лікарі надають їй всю необхідну допомогу.

