Півторамісячне немовля постраждало внаслідок удару РФ по Херсону
Російські окупанти атакували Херсон, внаслідок чого постраждала півторамісячна дитина.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Близько 13:00 загарбники вдарили по Дніпровському району міста.
"Ворожий снаряд "прилетів" у будинок, де перебувала дівчинка, якій лише півтора місяця. Вона дістала вибухову травму та гостру реакцію на стрес", - йдеться в повідомленні.
Наразі немовля перебуває у лікарні, лікарі надають їй всю необхідну допомогу.
