182 0
Полуторамесячный младенец пострадал в результате удара РФ по Херсону
Российские оккупанты атаковали Херсон, в результате чего пострадал полуторамесячный ребенок.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Около 13:00 захватчики ударили по Днепровскому району города.
"Вражеский снаряд "прилетел" в дом, где находилась девочка, которой всего полтора месяца. Она получила взрывную травму и острую реакцию на стресс", - говорится в сообщении.
Сейчас младенец находится в больнице, врачи оказывают ей всю необходимую помощь.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль