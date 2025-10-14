РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9264 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Херсона
182 0

Полуторамесячный младенец пострадал в результате удара РФ по Херсону

Младенец пострадал в результате удара РФ по Херсону. Что известно?

Российские оккупанты атаковали Херсон, в результате чего пострадал полуторамесячный ребенок.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Около 13:00 захватчики ударили по Днепровскому району города.

"Вражеский снаряд "прилетел" в дом, где находилась девочка, которой всего полтора месяца. Она получила взрывную травму и острую реакцию на стресс", - говорится в сообщении.

Сейчас младенец находится в больнице, врачи оказывают ей всю необходимую помощь.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

младенец (38) обстрел (30004) Херсон (3110) Херсонская область (5294) Херсонский район (631)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 