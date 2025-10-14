Полуторамесячный младенец пострадал в результате удара РФ по Херсону

Российские оккупанты атаковали Херсон, в результате чего пострадал полуторамесячный ребенок.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Около 13:00 захватчики ударили по Днепровскому району города.

"Вражеский снаряд "прилетел" в дом, где находилась девочка, которой всего полтора месяца. Она получила взрывную травму и острую реакцию на стресс", - говорится в сообщении.

Сейчас младенец находится в больнице, врачи оказывают ей всю необходимую помощь.

