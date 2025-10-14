ДОТ вперше закуповує модульні бронежилети у розширеній комплектації, - Міноборони
"Державний оператор тилу" вперше закуповує модульні бронежилети у розширеній комплектації 1–11, що передбачає збільшення площі захисту завдяки додатковим модульним елементам.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Розширення комплектації викликано зміною характеру уражень на фронті: понад 90% травм спричинені уламками та осколками. Саме тому у липні 2025 року Центральне управління розвитку матеріального забезпечення Міноборони затвердило три додаткові елементи захисту до модульного бронежилету – захист передпліччя, гомілки та куприка. Це забезпечує ширшу площу захисту та кращу адаптацію під різні бойові сценарії.
Нові елементи мають високий клас захисту – здатні зупиняти пістолетну кулю та уламки масою до 1,1 г, що рухаються зі швидкістю до 600 м/с. Крім того, захист передпліччя та гомілки виконує функції захисту колін і ліктів, забезпечуючи додатковий комфорт і безпеку під час виконання бойових завдань.
Повна комплектація бронежилета включає вісім елементів:
- фронтальний та тильний чохли із м’яким балістичним елементом та жорстким бронеелементом;
- чохли захисту паху і шиї з м’яким балістичним елементом;
- чохли з м’якими балістичними елементами для захисту плечей та стегон;
- камербанд;
- розвантажувальний ремінь із м’яким балістичним елементом.
Розширена комплектація 1–11, яку закуповує ДОТ, передбачає також вищезазначені додаткові елементи.
Таким чином, такий бронежилет сприяє підвищенню рівня захищеності особового складу, а також кращій адаптації під різні бойові сценарії, зазначають у Міноборони.
Виріб передбачено у камуфляжі ММ-14 ("піксель"), із жорстким бронеелементом типу 2, виготовленим із керамокомпозитних матеріалів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль