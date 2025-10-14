ДОТ вперше закуповує модульні бронежилети у розширеній комплектації, - Міноборони

"Державний оператор тилу" вперше закуповує модульні бронежилети у розширеній комплектації 1–11, що передбачає збільшення площі захисту завдяки додатковим модульним елементам.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Розширення комплектації викликано зміною характеру уражень на фронті: понад 90% травм спричинені уламками та осколками. Саме тому у липні 2025 року Центральне управління розвитку матеріального забезпечення Міноборони затвердило три додаткові елементи захисту до модульного бронежилету – захист передпліччя, гомілки та куприка. Це забезпечує ширшу площу захисту та кращу адаптацію під різні бойові сценарії.

Нові елементи мають високий клас захисту – здатні зупиняти пістолетну кулю та уламки масою до 1,1 г, що рухаються зі швидкістю до 600 м/с. Крім того, захист передпліччя та гомілки виконує функції захисту колін і ліктів, забезпечуючи додатковий комфорт і безпеку під час виконання бойових завдань.

Повна комплектація бронежилета включає вісім елементів:

фронтальний та тильний чохли із м’яким балістичним елементом та жорстким бронеелементом;

чохли захисту паху і шиї з м’яким балістичним елементом;

чохли з м’якими балістичними елементами для захисту плечей та стегон;

камербанд;

розвантажувальний ремінь із м’яким балістичним елементом.

Розширена комплектація 1–11, яку закуповує ДОТ, передбачає також вищезазначені додаткові елементи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жіночий бронежилет, костюми із захистом від осколків та тепловізійних систем: нові розробки одягу від Міноборони

Таким чином, такий бронежилет сприяє підвищенню рівня захищеності особового складу, а також кращій адаптації під різні бойові сценарії, зазначають у Міноборони.

Виріб передбачено у камуфляжі ММ-14 ("піксель"), із жорстким бронеелементом типу 2, виготовленим із керамокомпозитних матеріалів.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ