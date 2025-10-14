ДОТ впервые закупает модульные бронежилеты в расширенной комплектации, - Минобороны
"Государственный оператор тыла" впервые закупает модульные бронежилеты в расширенной комплектации 1-11, что предусматривает увеличение площади защиты благодаря дополнительным модульным элементам.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Расширение комплектации вызвано изменением характера поражений на фронте: более 90% травм вызваны обломками и осколками. Именно поэтому в июле 2025 года Центральное управление развития материального обеспечения Минобороны утвердило три дополнительных элемента защиты к модульному бронежилету - защита предплечья, голени и копчика. Это обеспечивает более широкую площадь защиты и лучшую адаптацию под различные боевые сценарии.
Новые элементы имеют высокий класс защиты - способны останавливать пистолетную пулю и осколки массой до 1,1 г, движущиеся со скоростью до 600 м/с. Кроме того, защита предплечья и голени выполняет функции защиты коленей и локтей, обеспечивая дополнительный комфорт и безопасность во время выполнения боевых задач.
Полная комплектация бронежилета включает восемь элементов:
- фронтальный и тыльный чехлы с мягким баллистическим элементом и жестким бронеэлементом;
- чехлы защиты паха и шеи с мягким баллистическим элементом;
- чехлы с мягкими баллистическими элементами для защиты плеч и бедер;
- камербанд;
- разгрузочный ремень с мягким баллистическим элементом.
Расширенная комплектация 1-11, которую закупает ДОТ, предусматривает также вышеупомянутые дополнительные элементы.
Таким образом, такой бронежилет способствует повышению уровня защищенности личного состава, а также лучшей адаптации под различные боевые сценарии, отмечают в Минобороны.
Изделие предусмотрено в камуфляже ММ-14 ("пиксель"), с жестким бронеэлементом типа 2, изготовленным из керамокомпозитных материалов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль