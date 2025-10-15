Литва планує витратити на оборону понад 5% ВВП у 2026 році, - прем’єрка Ругінене

Литва наступного року планує спрямувати на оборонні потреби 5,38% валового внутрішнього продукту.

Про це заявила прем’єрка Інга Ругінене, пише Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

За її словами, у бюджеті на 2026 рік закладено 4,79 млрд євро на оборону, що є рекордною сумою для країни.

"Як на мене, ми за один рік робимо досить великий ривок - але геополітична ситуація зобов’язує нас для цього. Ми сприймаємо це дуже серйозно і докладаємо максимум зусиль, щоб наші люди почувалися у безпеці", - сказала Ругінене.

Прем’єрка уточнила, що до суми включено також витрати на розбудову полігонів та інфраструктури подвійного призначення.

Литва є однією з країн НАТО, які витрачають найбільшу частку ВВП на оборону, і першою перевищила позначку 5%, чого раніше вимагав від союзників президент США Дональд Трамп.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ