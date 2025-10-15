Литва планирует потратить на оборону более 5% ВВП в 2026 году, - премьер-министр Ругинене

Литва в следующем году планирует направить на оборонные нужды 5,38% валового внутреннего продукта.

Об этом заявила премьер Инга Ругинене, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

По ее словам, в бюджете на 2026 год заложено 4,79 млрд евро на оборону, что является рекордной суммой для страны.

"Как по мне, мы за один год делаем достаточно большой рывок - но геополитическая ситуация обязывает нас для этого. Мы воспринимаем это очень серьезно и прилагаем максимум усилий, чтобы наши люди чувствовали себя в безопасности", - сказала Ругинене.

Премьер уточнила, что в сумму включены также расходы на развитие полигонов и инфраструктуры двойного назначения.

Литва является одной из стран НАТО, которые тратят наибольшую долю ВВП на оборону, и первой превысила отметку 5%, чего ранее требовал от союзников президент США Дональд Трамп.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ